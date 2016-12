A murit după ce a fost spulberată de o mașină

20:09:57 / 15 Iunie 2015

MILITIA RUTIERA = CRIMINALII constantenilor !!!

Cu siguranta CIMINALUL cu BOUMW NU va face PUSCARIE intrucat in romania "legea" se aplica DOAR saracilor !!! Zilnic trec MII DE MASINI in constanta cupeste 100 ( o suta ) de km/h !!! Unde e PU.LITIA rutiera ? ? ? La FU.TUT CU.RVE pe aurel vlaicu, pe caraiman sau in mamaia ? ? ? NICI UN RADAR in DITAMAI metropola care devine constanta pe timp de vara !!! DANCU, SOBARU, cu cate sute de mii de euro va mentineti FUNCTIILE ? ? ?