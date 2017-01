A murit după ce i s-a furat o damigeană cu vin

Doi tineri din Negru-Vodă au intrat în locuinţa unei femei, au devastat-o şi au sustras mai multe bunuri, printre care, trofeu “de căpetenie”, o damigeană cu vin. Afectată de această veste, mama femeii, care locuia cu aceasta şi care mai fusese victima unor furturi din locuinţă, a decedat la cîteva zile de la spargere: bătrîna Anghelina avea 91 ani şi, potrivit spuselor fiicei, nu a mai rezistat supărării.

La scurt timp după reclamarea furtului, poliţiştii locali au recuperat şi înapoiat o parte din bunuri, au documentat culpa celor doi (Boblea Marian, respectiv Bică Gabi, zis “Urechilă”) şi au trimis dosarul spre “competentă cercetare” Parchetului Judecătoriei Mangalia. Despre cei doi indivizi, poliţiştii spun că au 7 şi, respectiv, 8 clase elementare, şi sînt clienţi mai vechi ai oamenilor legii, unul dintre ei avînd pe rol, pînă în prezent, mai mult de 30 de dosare penale!!! Ei au demonstrat astfel că fac parte din marea masă a acelei inerente societăţi deviante rurale, care se abandonează alcoolului, care îşi justifică orice faptă penală prin “sărăcia cronic㔺i care menţin în timp o cangrenă ce infectează întreaga comunitate. Inutil de adăugat este că mulţi oameni care aparţin acestei categorii, la o adică, ar sustrage şi lăutarii, ca să fie petrecerea completă. Pare că noţiunea de dreptate socială a ajuns un biet slogan, afişat pe la întîlnirile simandicoase ale organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale. La Negru Vodă, însă, astfel de întîlniri nu se organizează. O astfel de cangrenă este menţinută indirect şi de generozitatea Justiţiei care, în numele unei “înţelegeri superioare” a lucrurilor, nu neapărat ruptă din Codul Penal, menţin frecvent în libertate infractorii, între oameni care nu se pot apăra.

Zile de muncă în... folosul comunităţii

“Ştiţi cum este: în judeţul Constanţa sînt mai prospere doar localităţile care au deschidere la Marea Neagră. În interiorul judeţului este problematic, aici resursele sînt puţine. La Negru-Vodă, sărăcia este mare, se fură orice, iar pe mine nu mă miră că au intrat pentru o damigeană de vin... Apoi, populaţia este îmbătrînită, nu se poate apăra. Să vă spun ce se întîmplă frecvent cu aceşti infractori... Ei scapă des doar cu amenzi penale, iar dacă nu plătesc amenzile, acestea se transformă în zile de muncă în folosul comunităţii”, ne declarase comandantul postului local de poliţie, Ianis Petcu. Ori, într-un tîrg mizer, unde oamenii au cîrciumi şi cluburi de poker, dar nu au locuri de muncă, ar fi greu de presupus că cei condamnaţi îşi ispăşesc corect zilele “de muncă în folosul comunităţii”. Cu şpagă sau cu ameninţări făţişe, funcţionarul de Primărie închide ochii, iar “condamnaţii” îşi văd mai departe de drumurile către pivniţele cu vin ale localnicilor. Astfel, s-a ajuns în situaţia în care, iniţial, cei doi acuzaţi s-au întors bine-merci la casele lor, iar una dintre păgubaşe a ajuns în cimitirul plin de noroaie de la Negru-Vodă.

“În vin se află adevărul!”

Ca un soi de sfidare pentru munca poliţiştilor, procurorii Parchetului Judecătoriei Mangalia au comunicat ulterior Anetei Tănase, femeia a cărei casă a fost jefuită, că cei doi au fost sancţionaţi cu “amendă administrativă” (în valoare de 300 lei pentru fiecare învinuit) şi că s-a dispus scoaterea lor de sub urmărire penală, sub aspectul tinereţii infractorilor şi a prejudiciului mic. “Justiţiarii” mangalioţi au fost, probabil, impresionaţi de “atitudinea sinceră” a unora care erau mai obişnuiţi cu vederea Parchetului decît era Shakespeare cu contemplarea teatrului. “(...)Avînd nevoie de o toporişcă, aceştia s-au deplasat la locuinţa părţii vătămate (Aneta Tănase-n.n.) pentru a lua din curtea casei acesteia un obiect cu care să spargă lemnele”, se menţionează concesiv şi halucinant în comunicarea Parchetului. Tonul constatărilor sugerează stupefiant că, la urma urmei, tot oraşul se putea alimenta de la Aneta Tănase, inclusiv la ore din noapte, chiar dacă aceasta nu avea la poartă vreo tablă cu inscripţia “Magazin non-stop”. Pentru distracţia posterităţii studioase, mai menţionăm că în comunicarea Parchetului nu se uită - ca “argument” în favoarea deciziei de scoatere de sub urmărere penală - faptul că partea vătămată Aneta Tănase nu a mai revendicat damigeana de vin sustrasă de cei doi! Anticii au exclamat odinioară că “În vin se află adevărul!”. “Înaltă” constatare. În schimb, cel care a spus “Încă mai învăţ!” a fost considerat un înţelept şi ar fi fost, poate, potrivit pentru cîrma Parchetului. Chiar dacă numele său a fost Michelangelo.