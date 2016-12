A murit Ernest Borgnine

Actorul american Ernest Borgnine a murit duminică, la vârsta de 95 de ani, la spitalul Cedar-Sinai Medical Center din Los Angeles.

Născut pe 24 ianuarie 1917, în oraşul Hamden din statul Connecticut, într-o familie de imigranţi italieni, Ernest Borgnine şi-a început cariera cinematografică în 1953, cu rolul sergentului ”Fatso” Judson în filmul ”From Here to Eternity / De aici în eternitate”, alături de Frank Sinatra. A primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, în 1955, pentru rolul unui măcelar timid şi îndrăgostit din ”Marty”, peliculă ce a primit şi premiul Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun scenariu. A jucat în zeci de filme, dintre care unele au devenit clasice, precum ”The Vikings / Vikingii” din 1958, ”Dirty Dozen / Duzina de ticăloşi” din 1967, ”The Wild Bunch / Hoarda sălbatică” din 1969, ”The Poseidon Adventure” din 1972 şi în numeroase seriale şi filme pentru televiziune, ca ”Airwolf”, ”E.R. / Spitalul de urgenţă”, ”NCIS / Justiţie militară”. În ultimii ani a apărut în filme cu mare succes de public, precum ”Gattaca”, ”Hoover” sau ”RED / Greu de pensionat”. Cel mai nou proiect al său este “The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez”, un lungmetraj care va ajunge pe marile ecrane până la sfârşitul anului.

”Premiul Oscar m-a făcut un star şi sunt recunoscător. Dar simt că dacă nu l-aş fi câştigat, viaţa mea personală nu ar fi fost un dezastru, aşa cum s-a întâmplat”, a declarat actorul, în 1966. Ernest Borgnine a fost căsătorit de cinci ori şi are patru copii. Printre soţiile lui s-a numărat şi diva de pe Broadway Ethel Merman, despre care starul a spus că a fost cea mai mare greşeală din viaţa sa. Ultimul lui mariaj, cu Tova Traesnaes, a început în anul 1973 şi s-a încheiat la moartea actorului.