A murit fostul președinte turc Kenan Evren, aflat la originea loviturii de stat din 1980

Fostul președinte turc Kenan Evren, care a preluat puterea în 1980 în urma unei lovituri de stat, după care a condus țara cu o mână forte timp de nouă ani, a încetat din viață ieri într-un spital din Ankara, la vârsta de 97 de ani, a anunțat agenția oficială de presă Anatolia. Primul participant la puci care a fost judecat pentru "crime contra statului" și condamnat în 2014 la închisoare pe viață, el a primit îngrijire medicală în spitalul militar GATA cu începere din 2012. Starea sănătății sale s-a deteriorat recent și a fost plasat sub respirație artificială. După loviturile de forță din 1960 și 1971, și înainte de cea care a avut loc în 1997, puciul condus de Kenan Evren a fost de departe cel mai sângeros: sute de mii de persoane arestate, circa 250.000 puse sub acuzare, 50 de deținuți executați, alte câteva zeci morți în închisoare sub tortură și zeci de mii de turci exilați. El a răspuns tăios apărătorilor drepturilor omului care denunțaseră spânzurarea unui tânăr de 17 ani, găsit vinovat că a ucis un soldat în cursul violențelor care au avut loc după lovitura de stat: "Dacă nu îi spânzurați pe cei care merită, se răspândesc ca un virus". Kenan Evren și-a pierdut imunitatea după o reformă constituțională în 2010. La trei decenii după puci, adus în fața justiției, el le-a mărturisit judecătorilor aceeași absență a regretelor. "Dacă ar fi să o luăm de la început, am repeta aceeași operațiune", a afirmat bătrânul ofițer în noiembrie 2013, în cursul unei audieri în care a depus mărturie, întins pe patul de spital: "N-am niciun fel de remușcări".