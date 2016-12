A murit fostul premier singaporez Lee Kuan Yew

Primul șef al Guvernului din Singapore, Lee Kuan Yew, principalul artizan al transformării orașului-stat, pe parcursul a trei decenii, într-una din cele mai înfloritoare economii din Asia, s-a stins din viață, duminică, la vârsta de 91 de ani, a anunțat premierul Lee Hsien Loong, fiul său. Lee Kuan Yew a fost internat în spital pe 5 februarie, pentru o pneumonie acută. Zilele trecute, Guvernul a anunțat că starea sa s-a deteriorat din cauza unei infecții.

Primul șef al Guvernului din Singapore, în 1959, an în care orașul-stat s-a emancipat de sub tutela britanică, Lee Kuan Yew a cunoscut o longevitate excepțională în această funcție, pe care a ocupat-o până în 1990. Sub conducerea sa, Singapore s-a bucurat de o dezvoltare economică spectaculoasă, pentru a deveni unul din ”tigrii asiatici”. Apărătorii drepturilor omului l-au criticat însă pe acest avocat de profesie pentru că a condus țara cu o mână de fier, o domnie în cursul căreia opozanții politici au fost trimiși la închisoare sau lipsiți de mijloace financiare din cauza costisitoarelor procese de calomnie. Lee Kuan Yew a fost o personalitate foarte influentă în Singapore și în Asia. El a demisionat în 1990, pentru a-i lăsa locul principalului său colaborator, Goh Chok Tong. Acesta, la rândul său, i-a lăsat locul lui Lee Hsien Loong în 2004. Partidul Acțiunii Populare, pe care l-a înființat în 1954, a câștigat toate alegerile cu începere din 1959 și deține în prezent 80 din cele 87 de locuri ale Parlamentului.

Într-o carte publicată în 2013, Lee Kuan Yew, marcat de pierderea soției sale cu trei ani mai devreme, a scris că se simte din ce în ce mai slăbit și că își dorește o moarte rapidă. Decesul său intervine într-un moment în care țara se află în plină pregătire a evenimentelor ce vor marca împlinirea a 50 de ani de la proclamarea independenței, pe 9 august.