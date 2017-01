A murit George Martin, producătorul muzical al formaţiei The Beatles

George Martin, producătorul muzical al formaţiei The Beatles, cunoscut drept ”al cincilea Beatle”, care a contribuit la ascensiunea fulminantă a trupei de rock, dar a colaborat şi cu artişti precum comediantul Peter Sellers, a decedat marţi seară, la vârsta de 90 de ani. George Martin a fost considerat cel mai de succes producător muzical, fiind inclus în Guinness Book of Records, pentru cele peste 50 de hituri plasate pe primul loc, de-a lungul a cinci decade, în SUA şi Marea Britanie. ”Dumnezeu să-l ierte pe George Martin, pace şi iubire către Judi şi familia sa... Ne va fi dor de George”, a scris pe Twitter toboşarul trupei The Beatles, Ringo Starr. Muzicianul a publicat şi o fotografie alb-negru a membrilor formaţiei britanice alături de producătorul lor muzical, lângă care a alăturat cuvintele ”Mulţumim pentru toată dragostea şi generozitatea ta, George”.

Sir George Martin a fost producătorul, colaboratorul şi mentorul membrilor trupei The Beatles, formată din John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. S-a născut pe 3 ianuarie 1926, fiind producător muzical, compozitor, aranjor, inginer de sunet şi muzician britanic devenit faimos pentru că a produs albumele de studio ale formaţiei The Beatles, cu excepţia lui ”Let It Be”, la care a fost cooptat pentru mixaj Phil Spector. Sean Ono, fiul lui John Lennon şi al lui Yoko Ono, a publicat o fotografie cu George Martin, pe platforma Instagram, la care a adăugat cuvintele: ”R.I.P. George Martin. Sunt atât de devastat încât nu-mi găsesc cuvintele”. Omagiile unor mari nume din muzică şi-au făcut simţite prezenţa pe Twitter, Lenny Kravitz scriind: ”Legendele se întoc acasă!”. Boy George a publicat mesajul ”George Martin. Un domn şi o legendă”, în timp ce Mark Ronson a spus că acesta ”a fost cel mai mare producător britanic muzical al tuturor timpurilor”. Ministrul Culturii din Marea Britanie, John Whittingdale, a declarat că ”George Martin a fost cel mai mare cetăţean al muzicii pop britanice şi un geniu creativ”. În timpul carierei sale de 60 de ani în industria muzicală, George Martin a produs aproape toate discurile formaţiei The Beatles şi a mai lucrat cu Gerry & the Pacemakers, Jeff Beck, America, Cheap Trick şi alţi muzicieni. George Martin a început să producă discuri pentru compania de discuri Parlophone, deţinută de EMI, în 1950. Acesta s-a remarcat pentru înregistrările actorilor de comedie Peter Sellers şi Spike Milligan şi ale Beyond the Fringe şi a ajuns pe primul loc în clasamente cu The Temperance Seven, în 1961. Acesta a semnat contractul său cu The Beatles în 1962.