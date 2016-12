A murit Glenn Frey, unul dintre fondatorii grupului Eagles

Glenn Frey, unul dintre fondatorii grupului rock american Eagles, cunoscut în întreaga lume pentru piesa ”Hotel California”, a murit luni, la 67 de ani, ca urmare a mai multor boli, printre care poliartrită reumatoidă și pneumonie, potrivit Eagles.

Eagles, grup condus de Don Henley, vocalist și baterist, și de Glenn Frey, chitarist, a dominat topurile americane în anii 1970, cu hiturile ”Take It Easy”, ”One of These Nights” și ”Hotel California”. Grupul a vândut în SUA peste 29 de milioane de exemplare din albumul ”Their Greatest Hits” (1971-1975), acesta fiind al doilea album după ”Thriller” al lui Michael Jackson la capitolul vânzărilor din toate timpurile, potrivit Asociației profesioniștilor din industria discografică americană (Recording Industry Association of America). Format la începutul anilor 1970, grupul, întruchipând un pop-rock cool influențat de country music, a intrat în 1998 în Rock and Roll Hall of Fame, panteonul rockului. Formația The Eagles a primit șase premii Grammy, printre care Discul Anului în 1977, pentru ”Hotel California”. Grupul s-a despărțit în anii 1980, reunindu-se ulterior în 1994.

Din cauza problemelor de sănătate ale lui Glenn Frey, grupul a amânat, în decembrie, o apariție publică în care urma să primească o prestigioasă recompensă de la Centrul Kennedy, încoronând întreaga sa carieră artistică. Academia premiilor Grammy a considerat moartea lui Glenn Frey ”o imensă pierdere pentru muzică”, adăugând că ”acesta făcea parte din unul dintre cele mai legendare grupuri din istoria muzicii pop”.

Ultimul concert al formației The Eagles a avut loc în luna iulie, în Louisiana, la capătul a celor doi ani de turneu efectuat după lansarea unui documentar despre grup.