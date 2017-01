Un bărbat de 54 de ani, din Constanţa, a murit în chinuri groaznice, ieri dimineaţă, după ce a intrat în contact cu un fir de înaltă tensiune. Constănţeanul Zaharia Vrânceanu era paznic la firma de Pază şi Protecţie Speed Ecort din Constanţa, iar ieri dimineaţă s-a urcat pe un vagon din triajul CFR Palas şi corpul i-a fost străpuns de 27 de mii de volţi. Colegul său, care a privit îngrozit, a sunat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD. Medicii au solicitat şi intervenţia pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Pentru ca medicii şi pompierii să poată interveni, s-a necesitat întreruperea curentului în reţea, iar vagonul a fost mutat şi scos de sub linia de înaltă tensiune. „Am convenit cu organele de anchetă şi cu cei de la CFR să scoată vagonul de sub linia de înaltă tensiune şi apoi am urcat pe vagon, am pus victima într-o prelată şi am coborât-o”, a declarat plt. adj. Dan Bălan şeful echipajului Descarcerări. La adresa respectivă s-au deplasat şi inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, care au deschis o anchetă în acest caz. „În acest moment nu putem şti cu certitudine ce căuta decedatul pe locomotivă, deoarece el trebuia să păzească o garnitură care se afla poziţionată la linia numărul şapte. Facem cercetări să vedem dacă este vorba despre un accident de muncă sau nu”, a declarat procurorul Cătălin Magdalena.