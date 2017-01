A murit în timp ce testa o motocicletă

Moartea unui tânăr de 22 ani, din Constanţa, provocată în urmă cu mai bine de patru ani de un şofer neatent, a rămas încă nepedepsită. Procesul în care Ştefan Tănase este judecat pentru ucidere din culpă se află încă pe rolul instanţei. Conform procurorilor, accidentul a avut loc pe 10 mai 2009, la intersecţia străzii Cumpenei cu aleea Pelicanului, din Constanţa. Oamenii legii spun că victima, Constantin Istrate, se deplasa cu motocicleta dinspre zona CET spre bulevardul I.C. Brătianu, când i-a apărut în faţă un autoturism Dacia, cu numărul CT 92 ABA, condus de Ştefan Tănase, care a virat la stânga de pe strada Cumpenei, fără să-i acorde prioritate. În urma coliziunii, motociclistul a fost aruncat la câţiva metri distanţă pe asfalt, iar Dacia a ricoşat într-un Volkswagen oprit regulamentar la semnul „STOP”, pe aleea Pelicanului. Constantin Istrate a fost transportat cu o ambulanţă, în stare gravă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi internat în Secţia de Terapie Intensivă, unde a decedat la scurt timp.

DECLARAŢIE Un coleg de muncă al victimei, care a văzut absolut tot ce s-a întâmplat, a prezentat ieri, în faţa instanţei, filmul accidentului. „Istrate a venit la centrul de colectare fier vechi situat pe strada Cumpenei, la care lucram amândoi, deşi el era liber în acea zi. Vroia să bem o cafea şi să mai stăm de vorbă. La scurt timp, a intrat în centru un vecin din cartier, de etnie turcă, cu o motocicletă pe care o cumpărase de curând şi de care era nemulţumit că nu funcţionează cum trebuie. Întrucât avea şi el o motocicletă, Istrate s-a oferit să facă o tură pentru a vedea ce este în neregulă. Am ieşit cu toţii în stradă şi am privit cursa. Deoarece traficul nu era intens la acea oră, Istrate a plecat de pe strada Cumpenei, a mers până la Pod Butelii, s-a întors până la semaforul de la CET, iar când venea spre centrul de colectare fier vechi, la intersecţia cu aleea Pelicanului, o Dacie i-a tăiat calea şi colegul meu s-a izbit de ea în lateral, fiind proiectat în aer. Am sunat la 112 şi Istrate a fost dus la spital”, a declarat martorul.

OPOZIŢIE Cristi Ion, avocatul familiei victimei, s-a opus cererii formulate de şoferul Daciei, Ştefan Tănase, de a i se prelungi dreptul de a conduce pentru că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la finalul procesului. „Inculpatul a recunoscut în faza iniţială că nu a acordat prioritate şi că el este de vină pentru producerea accidentului rutier, apoi s-a răzgândit, iar acum susţine că vinovat este decedatul. Clasica scuză a şoferilor implicaţi în accidente mortale”, a spus avocatul Cristi Ion în faţa instanţei. Următorul termen de judecată va fi pe 14 octombrie.