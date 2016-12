A murit interpretul personajului Dr. No din primul film ”James Bond”

Actorul Joseph Wiseman, interpretul maleficului Dr. Julius No din filmul cu acelaşi titlu, primul din franciza James Bond, a decedat la vîrsta de 91 de ani. Joseph Wisemen, a cărui stare de sănătate devenise tot mai precară în ultimii ani, a murit în reşedinţa lui din Manhattan, New York, luni, potrivit fiicei sale, Martha. Actorul, născut în Canada, a interpretat o serie de roluri de teatru şi film înainte de a-i da replica lui Sean Connery, în 1962, în primul film din seria James Bond. A jucat ultimul său rol pe Broadway în 2001, în piesa ”Judgement At Nuremberg”. Fiica sa Martha a declarat pentru ”Los Angeles Times” că tatăl ei îşi amintea de Dr. No cu mare dispreţ, deoarece se temea că oamenii îşi vor aminti de el pentru acest rol şi nu pentru cele din teatru, pe care le prefera.

Joseph Wiseman s-a născut pe 15 mai 1918, în Montreal şi s-a mutat în SUA, cîţiva ani mai tîrziu. El a debutat pe Broadway în 1938, cu un mic rol în drama biografică ”Abel Lincoln In Illinois”. A apărut într-o serie de spectacole de teatru, de la ”Antoniu şi Cleopatra” la ”Regele Lear”, după care a acceptat şi roluri în filme, jucînd alături de Marlon Brando, în ”Viva Zapata!” (1952) şi de Bart Lancaster, în ”Neînduplecaţii / The Unforgiven” (1960). Ultimul rol de televiziune este cel dintr-un episod din serialul ”Law And Order”, în 1996.