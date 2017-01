A murit Jose “Cheo” Feliciano, legendă a muzicii salsa

Cântăreţul portorican Jose “Cheo” Feliciano, o legendă a muzicii salsa, a murit la vârsta de 78 de ani, într-un accident de automobil în Puerto Rico. Potrivit cotidianului de limbă spaniolă “El Nuevo Dia”, care citează surse din Poliţia portoricană, Feliciano a pierdut controlul automobilului său Jaguar, ieri dimineaţă, în jurul orei locale 4.15 şi a izbit frontal un stâlp de electricitate. Potrivit Poliţiei locale, celebrul cântăreţ nu avea centura de siguranţă şi a murit din cauza unei răni la cap.

Legendarul cântăreţ de salsa şi bolero s-a născut în oraşul Ponce din Puerto Rico, în 1936. A devenit cunoscut abia după ce s-a mutat cu familia la New York, la vârsta de 17 ani. Dorind să devină muzician, tânărul Jose Feliciano a început să colaboreze cu muzicieni de prestigiu, precum Machito, o legendă a jazz-ului afro-cubanez şi cu percuţionistul Tito Puente, alături de care a inventat un stil muzical ce a devenit cunoscut, peste ani, sub numele de salsa. Într-o carieră care s-a întins pe durata a şase decenii, Jose Feliciano a cântat cu nume importante din industria muzicală, precum Joe Cuba Sextet şi Fania All Stars, dar a avut şi o carieră solo prestigioasă. În 2008, cântăreţul portorican a fost distins cu un premiu pentru excelenţă în muzică, la gala premiilor Latin Grammy.

Primul succes l-a obţinut în 1955, când a cântat cu orchestra lui Tito Rodriguez într-un concert organizat în celebra sală The Palladium din New York. A înregistrat apoi o serie de piese de succes în anii ’70, precum “Anacaona”, “Mi triste problema”, “Pa' que afinquen” şi “Si por mi llueve”. Pe măsură ce avea tot mai mult succes pe plan profesional, cântăreţul a început să aibă probleme cu drogurile şi a devenit dependent de heroină în timp ce locuia la New York. S-a întors în Puerto Rico, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare şi a devenit apoi purtător de cuvânt al unei asociaţii care militează contra drogurilor. În 2013, Jose Feliciano a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer, dar boala se afla într-un stadiu care permitea să fie tratată. Jose Feliciano a fost căsătorit cu Coco Feliciano, cu care a avut patru fii.