A murit jurnalistul William Safire, fost consilier al lui Richard Nixon

Jurnalistul american William Safire, laureat al premiului Pulitzer pentru editorialele sale politice din ”New York Times” şi cel care i-a scris discursurile lui Richard Nixon, a încetat din viaţă, la 79 de ani, din cauza cancerului. Atribuţiile lui Safire pe lîngă Nixon nu s-au limitat doar la a scrie discursurile preşedintelui, el fiind şi consilier al acestuia în timpul scandalului Watergate, care s-a finalizat prin destituirea şefului statului, în 1974. În ultimii 30 de ani ai vieţii sale, Safire a fost extrem de cunoscut pentru seria de editoriale publicate în cadrul ”New York Times”, sub titlul ”On Language”.

Născut în 1929, la New York, el a lucrat ca jurnalist şi specialist în relaţii publice, înainte de a fi asistent special al lui Nixon în anii \'70. El a monitorizat vizita lui Nixon în China şi elementele care au dus la izbucnirea scandalului Watergate, încheiat cu destituirea preşedintelui. William Safire s-a alăturat echipei ”The New York Times” ca editorialist la biroul din Washington, în 1973 şi a obţinut un premiu Pulitzer pentru ediorial, cinci ani mai tîrziu. El a mai publicat şi numeroase cărţi despre scris şi limbă. Cea mai recentă, ”How Not to Write: The Essential Misrules of Grammar”, a apărut în 2005.