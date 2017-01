A murit Katie May, „regina reţelei Snapchat“

Katie May, model Playboy, supranumită ”regina reţelei Snapchat” şi care avea peste un milion de fani pe Instagram, a murit la vârsta de 34 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Aceasta a fost internată de urgenţă, luni, după ce a acuzat dureri la nivelul gâtului, fiind diagnosticată cu boală obstructivă carotidiană. Decesul său a fost confirmat joi, de familia sa.

Katie May s-a născut în Pittsburgh, Pennsylvania, dar s-a mutat la Los Angeles, pentru a-şi dezvolta o carieră în modelling. O abilă femeie de afaceri, care a lucrat în domeniul Relaţiilor Publice (PR), Katie May şi-a lansat şi o carieră de succes în modelling, după ce compania de PR pentru care a lucrat s-a desfiinţat şi în condiţiile în care a fost mamă singură, având în întreţinere o fetiţă. Katie May a fost model pentru colecţii de lenjerie intimă şi a fost foarte activă pe reţelele de socializare, proclamându-se ”regina oficială a Snapchat” şi atrăgând peste un milion de fani pe platforma online Instagram. Cunoscută în mediul online ca MsKatieMay şi ca Regina Snapchat, aceasta lasă în urmă milioane de fani şi urmăritori şi o familie cu inima frântă, a transmis familia tinerei, într-o declaraţie acordată E! News. Totodată, familia sa a solicitat intimitate în aceste momente dificile.

Pe platforma www.gofundme.com, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru fiica în vârstă de 7 ani a vedetei. Până în prezent, a fost strânsă o sumă de peste 10.000 de dolari pentru ajutorarea fetiţei lui Katie May.