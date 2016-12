A murit Larry Hagman!

ÎN INIMA SPECTATORILOR Actorul american Larry Hagman, cunoscut pentru interpretarea rolului J.R. Ewing din popularul serial de televiziune ”Dallas”, a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, în urma complicaţiilor provocate de cancer. În anul 1992, actorul a fost diagnosticat cu ciroză, din cauza problemelor pe care le avea cu alcoolul şi a suferit un transplant de ficat, ceea ce a dus la o schimbare drastică a stilului său de viaţă. A renunţat la alcool şi tutun şi a devenit chiar şi vegetarian, însă a fost apoi diagnosticat cu cancer. Talentatul actor nu a fost uitat de fani nici după moarte. Zeci de fani au venit în Texas din toată lumea şi au depus flori şi lumânări la celebra fermă Southfork, reşedinţa familiei Ewing din îndrăgitul serial. După încheierea filmărilor, proprietatea s-a transformat în obiectiv turistic.

Larry Martin Hagman s-a născut în Forth Worth, Texas, pe 21 septembrie 1931. Mama sa, Mary Martin, a fost actriţă şi a apărut în câteva spectacole de teatru pe Broadway, câştigând şi un premiu Tony. Părinţii lui au divorţat când Larry avea 5 ani, iar el a locuit o vreme cu bunica sa, în Texas şi în California. După moartea bunicii, Larry Hagman s-a mutat la New York şi a debutat în actorie cu un rol în piesa de teatru ”Îmblânzirea scorpiei”. La New York s-a căsătorit cu Maj Axelsson, în anul 1954, în timp ce juca în spectacolul de teatru ”South Pacific”. Din această căsătorie au rezultat doi copii, Heidi şi Preston. În timpul războiului din Coreea, Larry Hagman s-a înrolat în 1952 în forţele aeriene americane şi a petrecut cinci ani într-o bază militară din Londra. La încheierea stagiului militar, în 1956, a revenit la New York şi a jucat în piesa de teatru ”Once Around the Block”, de William Saroyan şi în alte patru piese. La 25 de ani, Larry Hagman a debutat în televiziune, cu un rol într-un episod din serialul ”Decoy”. În 1964 şi-a făcut debutul în film, în ”Ensign Pulver”, un lungmetraj în care a apărut alături de Jack Nicholson. În acelaşi an, a jucat şi în ”Fail-Seif”, alături de un alt actor american celebru, Henry Fonda.

RELAŢIA CU ROMÂNIA În 2011, Larry Hagman a declarat într-un interviu că serialul ”Dallas” a avut o influenţă uriaşă în politica internaţională şi era convins că acest show TV este ”responsabil” pentru declanşarea revoluţiei din 1989 din România şi pentru moartea fostului dictator Nicolae Ceauşescu. În perioada de glorie a serialului, în anii \'80, regimul Ceauşescu a permis difuzarea producţiei TV în România, pe atunci o ţară comunistă, considerând că în acest fel le va arăta cetăţenilor români decadenţa şi corupţia din ţările occidentale. Actorul a primit bani de la Ceauşescu, pentru ca regimul comunist să îi poată folosi imaginea. Săptămânalul britanic ”Sunday Times” susţine că Larry Hagman a făcut această mărturisire unui jurnalist american, cu condiţia ca acea declaraţie să nu fie publicată înainte de moartea sa. Cu ocazia unei vizite pe care Larry Hagman a efectuat-o în anii ’80 în România, regimul Ceauşescu i-a cerut actorului permisiunea de a afişa un uriaş panou cu chipul său, pe un imobil. ”Larry Hagman a spus că nu are nimic împotrivă, dacă soţia sa va putea să ridice a doua zi o pungă cu bani gheaţă din toaleta unei clădiri guvernamentale”, se afirmă în acest articol semnat de jurnalistul John Harlow de la ”Sunday Times”. ”Ei au făcut acest lucru, o pungă maronie plină cu dolari a fost lăsată acolo, pentru noi, iar noi am cheltuit banii foarte repede, aşa cum obişnuiam să facem pe atunci”, a declarat actorul.