A murit legendarul muzician Leonard Cohen

Muzicianul canadian Leonard Cohen, care a fost de asemenea un poet apreciat și romancier, a murit la vârsta de 82 de ani, transmit vineri dimineața agențiile internaționale de presă.

"Cu profundă tristețe vă informăm de decesul poetului, compozitorului și artistului legendar Leonard Cohen", a scris agentul său pe pagina de Facebook a muzicianului, potrivit AFP.

"Am pierdut unul dintre vizionarii cei mai prolifici și respectați ai lumii muzicii", continuă comunicatul, indicând că o ceremonie va fi organizată la Los Angeles "la o dată ulterioară".

Pe 21 septembrie anul acesta, Leonard Cohen a sărbătorit împlinirea a 82 de ani, anunțând lansarea unui nou album în care explorează relația metafizică a omului cu Dumnezeu și cu moartea, transmitea la acel moment AFP.

La doi ani după precedentul album, cea de-a 14-a producție discografică a celebrului poet și cântăreț canadian rămâne fidelă aranjamentelor muzicale minimaliste, nota sursa citată.

În ziua în care a împlinit 82 de ani, pe 21 septembrie, legendarul Leonard Cohen a decis să le ofere fanilor săi un cadou special. A lansat o nouă piesă melancolică şi tulburătoare, intitulată "You Want It Darker".

Leonard Cohen a început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani. A urmat cursurile Universităţii McGill, unde a câştigat premiul McNaughton pentru creaţie, înainte de absolvire. Şi-a publicat primul volum de poezie, "Let Us Compare Mythologies" la un an după aceea, cu un succes răsunător. Judy Collins, nume de top al folk-ului anilor '60, înregistrează o versiune a piesei "Suzanne", care ajunge rapid un hit. Solista îi propune lui Cohen să o urmeze în turnee şi astfel debutul lui are loc în vara anului 1967, la The Newport Folk Festival.

Au urmat două concerte cu casa închisă în New York şi o apariţie la CBS Network, unde Cohen îşi interpretează cântecele şi îşi recită poeziile. Cohen semnează un contract cu studioul de înregistrări Columbia şi, în 1968, lansează primul său album, "The Songs of Leonard Cohen", un material devenit hit folk şi care stârneşte vâlvă în mediile muzicale, asigurându-i un renume inegalabil printre cântăreţi şi textieri. Au urmat, printre altele, "Songs From a Room"(1969), "Songs of Love and Hate"(1971), "New Skin for Old Ceremony" (1974), "Death of a Ladies' Man" (1977) şi "I'm Your Man" (1988).

Artistul canadian a părăsit scena muzicală la începutul anilor '90 pentru a se stabili şi trăi într-o mănăstire budistă din California, unde a devenit călugăr şi a primit prenumele Jikan, care înseamnă "tăcere".

În 2011, Leonard Cohen a fost recompensat cu Helpmann Award pentru concertul său susţinut în Australia, la Hanging Rock, cu premiul Prinţul Asturiei pentru Litere şi cu Glenn Gould Award pentru contribuţia adusă artelor.

Artistul canadian a susţinut un concert la Bucureşti în septembrie 2012.