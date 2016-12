A murit mama Oanei Zăvoranu

Lumea showbiz-ului este zguduită astăzi de o veste tragică. După câteva ore de comă, timp în care a fost ţinută în viaţă de aparate, Mărioada Zăvoranu, mama Oanei Zăvoranu, a încetat din viaţă. Acesta se afla pe patul de suferinţă de la începutul anului, din cauza unei suferinţe renale, timp în care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui rinichi. După mai multe ore de comă, timp în care la căpătâiul ei s-au aflat menajerere şi omul de încredere, Marioara a încetat din viaţă în jurul orei 9:30. Medicii au încercat două ore să o resusciteze, dar în zadar! Nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Rudele au fost anunţate de asistentele medicale de decesul, scrie spynews.ro. "Nu cred în nicio comă, în nicio bazaconie! Acest spital este blestemat pentru mine, pentru că tatăl meu a ieşit cu picioarele înainte, operat de această somitate. De trei zile trebuie să pară incoerentă, în comă, ca să mai prostim populaţia. Am arătat deja şi mă plictiseşte subiectul comei, subiectul vomei. Eu nu am dat interviuri când am fost în comă. Astea sunt nişte minciuni şi dacă mai există prosti care să mai creadă, le urez că fie proşti în continuare. Eu sunt orfană. Asta nu e mama mea! Pentru că o mamă nu se poartă aşa. Nu a fost nici mama gemenelor moarte în cutremurul din '77. Cine este această individă, vreo somitate, vreo artistă, vreo pictoriţă? Că au murit oameni care au contat pentru această şară. Această individă are trei calităţi: este hoaţa propriilor rude, este un om fără Dumnezeu şi este şi exterm de şireată, mincinoasă şi parşivă! Sunaţi-mă când a crăpat!", a spus Oana Zăvoranu, aseară, după ce mama ei a intrat în comă.