A murit Marilyn Monroe a lumii arabe

Actriţa egipteană Hind Rostom, considerată o Marilyn Monroe a lumii arabe şi cunoscută din filme precum “Cairo Station” şi “Sira\' fi al-Nil / Struggle on the Nile”, în care a jucat alături de Omar Sharif, a încetat din viaţă, la vârsta de 82 de ani. Aceasta a suferit un atac de cord într-un spital din Cairo. Hind Rostom a debutat la 16 ani, în “Azhaar wa Ashwak \\ Flowers and Thorns”. A fost comparată cu celebra actriţă americană, datorită părului blond şi frumuseţii ei. A devenit celebră în 1958, cu filmul “Cairo Station”, dar a renunţat la cariera de actriţă în anul 1979, pentru a fi ţinută minte ca o vedetă de film frumoasă. Actriţa egipteană a mai jucat în filme ca “Love Rumor” şi “La Anam / Sleepless”.

A fost căsătorită cu regizorul Hassan Reda, iar familia pe care o lasă în urmă se compune din cel de-al doilea soţ, doctorul Mohammad Fayad şi fiica ei, Basant.