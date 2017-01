A murit Mel Galley, fostul chitarist al trupei Whitesnake

Mel Galley a murit pe 1 iulie, la vîrsta de 60 de ani, din cauza unui cancer esofagian, la locuinţa sa din Staffordshire, Marea Britanie, informează telegraph.co.uk. Prietenii din industria muzicii i-au adus un omagiu starului rock, ce a murit cu o lună înainte de a începe un nou turneu alături de o nouă trupă. În februarie, Mel Galley a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer şi că medicii i-au spus că mai are de trăit doar cîteva săptămîni. Atitudinea sa pozitivă i-a permis să petreacă ultima lună luîndu-şi adio de la numeroşii săi prieteni. La începutul anului, muzicianul a spus referitor la boala sa: “Se mai întîmplă, dar am avut o viaţă fantastică. Am fost foarte norocos. Am văzut cîteva trupe grozave şi am cîntat cu cîţiva muzicieni grozavi. Sînt bucuros că pot spune adio aşa cum trebuie prietenilor mei, care acum s-au adunat în jurul meu”.

Mel Galley s-a alăturat trupei Whitesnake în 1982, după ce fondatorul acesteia, David Coverdale, a refăcut formula. Alături de aceştia s-a bucurat de un hit ajuns în Top 10 - albumul “Saints An\' Sinners”, care a inclus single-ul “Here I Go Again”. Cariera alături de Whitesnake a fost în impas după ce, după primul album, Mel Galley s-a accidentat la mînă, în 1984, fiind incapabil să mai cînte la chitară, o perioadă. Ulterior a devenit cunoscut pentru că utiliza “The Claw” (gheara), un dispozitiv special conceput pentru mîna sa, care i-a permis să cînte din nou la chitară.