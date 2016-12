A murit Michael Jackson

Stopul cardiac care i-a provocat moartea lui Michael Jackson ar fi fost cauzat de o injecţie cu analgezic, rezultatele autopsiei care să clarifice acest aspect urmînd să fie făcute publice peste cîteva zile sau chiar săptămîni. Potrivit site-ului TMZ.com, cel care a dat primul vestea morţii lui Michael Jackson, acesta ar fi decedat după ce i-a fost administrată o injecţie cu Demerol, analgezic de care cîntăreţul era dependent de mai mulţi ani. Presa americană relatează că, la scurt timp după injecţie, respiraţia artistului s-a îngreunat din ce în ce mai mult, pînă cînd s-a oprit. Poliţia din Los Angeles îl caută pe medicul Tohme, care se presupune că i-ar fi făcut injecţia. La momentul decesului, medicul personal al cîntăreţului, Tohme R. Tohme, se afla alături de el şi a încercat să îl resusciteze. Fratele lui Michael Jackson, Jermaine, a declarat că paramedicii au încercat şi ei să îl resusciteze timp de peste o oră. Tarak Ben Ammar, fost manager al lui Michael Jackson, i-a calificat, vineri, drept ”criminali” pe medicii ”şarlatani” care au profitat, în opinia sa, de faptul că starul american era ”un ipohondru care se îndopa cu medicamente”, potrivit postului de radio francez Europe 1.

Decesul regelui pop intervine în momentul în care acesta spera să-şi facă marea întoarcere pe scenă, în această vară. După ce practic a dispărut din viaţa publică de la achitarea sa, în 2005, într-un răsunător proces în care a fost acuzat de atingeri de natură sexuală asupra unui minor, cîntăreţul a reapărut pentru scurt timp în martie, pentru a anunţa o serie de 50 de concerte. Înzestrat cu o voce ce îi permitea să ia sunete înalte, recognoscibilă imediat, un dansator ieşit din comun, artistul a cunoscut consacrarea încă de la vîrsta de 10 ani, graţie grupului format alături de tatăl şi fraţii săi, Jackson Five. Apoi a trecut la statutul de star mondial, odată cu albume precum ”Off The Wall” şi mai ales ”Thriller”, din 1982. A revoluţionat, practic, muzica, dansul, videoclipurile şi a ajuns la un record de vînzări de-a lungul carierei estimat la circa 750 de milioane de discuri, care, adăugate celor 13 premii Grammy pe care le-a obţinut, a făcut din el cel mai de succes star de divertisment din toate timpurile. Însă, credinţa lui Michael Jackson că e Peter Pan în sufletul său, băieţelul care refuză să crească, preferinţa lui pentru compania copiilor, prietenia sa cu un cimpanzeu, vocea piţigăiată şi numeroasele operaţii estetice i-au adus, deopotrivă, porecla de ”Wacko Jacko” (excentricul Jacko). În 1993, imaginea sa de duce excentric s-a spulberat odată cu plîngerea făcută de un adolescent de 13 ani, care îl acuza de atingeri de natură sexuală. Afacerea a fost reglementată în cele din urmă pe cale amiabilă, contra a 23,3 milioane de dolari, o sumă care nu i-a afectat decît în mică măsură o avere estimată pe atunci la 600 de milioane de dolari. Însă, de atunci, între viaţa sa somptuoasă şi inactivitatea artistică, averea s-a cam risipit, aşa încît în 2006, cîntăreţul a fost nevoit să-şi reeşaloneze o datorie de 170 de milioane de dolari şi i-a acordat companiei Sony opţiunea de a-i achiziţiona jumătate din prestigiosul său catalog muzical.

Michael Jackson a concertat şi în România, în 1992 şi în 1996. A fost unul dintre starurile cele mai adulate în întreaga lume, dar şi cele mai controversate. Ca şi regele rock-ului, Elvis Presley, care, dacă mai trăia i-ar fi fost la un moment dat socru, tumultul unei cariere de un succes excepţional l-a copleşit prematur.

Un munte de datorii şi concerte neonorate

Superstarul american lasă în urmă, pe lîngă melodiile sale ascultate în întreaga lume şi milioane de fani, un munte de datorii şi o serie de concerte neonorate, despre care mulţi sperau că îi vor rezolva, măcar parţial, problemele financiare. În pofida sutelor de milioane de dolari încasaţi, Michael Jackson avea o datorie de circa 500 de milioane de dolari, au declarat surse citate de ”The Wall Street Journal”, la începutul lunii. Însă, drepturile de autor pentru melodiile sale şi pentru o parte din catalogul Beatles, pe care le deţinea, valorează peste un miliard de dolari, potrivit unei surse din insdustria muzicală. Cariera şi imaginea lui Michael Jackson au fost afectate de problemele financiare şi legale care s-au acumulat în ultimii ani. Cunoscut pentru sumele impresionante de bani pe care le cheltuia pe jucării şi antichităţi, el a fost acuzat de un contabil că ar fi cheltuit cu 20 pînă la 30 de milioane de dolari mai mult decît încasa pe an. Stilul său de viaţă excentric a fost posibil, pe de o parte, datorită unui împrumut de 200 de milioane de dolari garantat cu partea pe care o deţinea din drepturile de autor pentru catalogul Beatles.

Pentru a rezolva aceste probleme financiare, Michael Jackson plănuia o serie de concerte la Londra, în această vară, la 12 ani după ultimul său trurneu. AEG Live, care promova cele 50 de concerte care urmau să aibă loc la 02Arena, ar putea pierde pînă la 40 de milioane de dolari, dacă asigurările pe care le are nu sînt suficient de substanţiale pentru a acoperi ceea ce a cheltuit deja pentru pentru producţie. În plus, compania nu va putea recupera nimic de la familia Jackson. După ce moare, nu mai are nicio obligaţie să cînte! În plus, AEG estimase că va obţine 400 de milioane de dolari printr-un proiect de a colabora cu Michael Jackson, timp de trei ani şi jumătate. Dar cele mai mari venituri ale lui Michael Jackson ar putea fi înregistrate după moartea sa. Sony Music Entertainment va reedita, probabil, cele mai bine vîndute albume ale artistului şi poate chiar înregistrări rare.

Starurile americane, în stare de şoc

Numeroase personalităţi şi vedete din lumea întreagă, precum Madonna, Cher, Elizabeth Taylor, s-au declarat şocate de moartea subită a lui Michael Jackson, pe care îl salută ca pe ”un gigant al muzicii”, preferînd să uite aspectele controversate ale vieţii sale private.

Madonna, considerată multă vreme de presa internaţională drept una dintre rivalele de marcă pentru Michael Jackson, a declarat: ”Nu pot să mă opresc din plîns din cauza acestei veşti triste. Întotdeauna l-am admirat pe Michael Jackson. Lumea a pierdut unul dintre cei mai mari artişti ai ei, dar muzica lui va trăi pentru totdeauna. Inima mea este alături de cei trei copii ai lui şi de ceilalţi membri ai familiei sale. Dumnezeu să îi ajute!”. Cîntăreaţa Celine Dion a declarat: ”Sînt în stare de şoc. Sînt copleşită de această tragedie. Michael Jackson a fost dintotdeauna un idol pentru mine. A fost nu doar o persoană talentată, ci a fost unic, un geniu. E o pierdere atît de mare. E ca atunci cînd Kennedy a murit sau cînd Elvis a murit”. Cher a mărturisit: ”Am un milion de reacţii la care nu m-aş fi aşteptat. A fost un cîntăreţ mare - Dumnezeu îţi dă anumite daruri şi acest copil a fost un copil minunat, înzestrat cu multe daruri. Putea să cînte ca nimeni altul şi putea să comunice cu toţi oamenii”.

Actriţa Elizabeth Taylor, o veche şi bună prietenă a starului pop, a declarat că este prea bulversată pentru a face declaraţii. Britney Spears s-a alăturat muzicienilor care plîng dispariţia lui Michael Jackson: ”A fost un om minunat şi ne va lipsi tuturor”. Producătorul muzical Quincy Jones, care a colaborat cu Michael Jackson la trei dintre albumele sale – ”Off the Wall”, ”Thriller” şi ”Bad” -, a declarat: ”Sînt total devastat de această veste tragică şi neaşteptată. Michael a fost luat de lîngă noi atît de brusc şi la o vîrstă atît de tînără. Nu am cuvinte să descriu asta. Michael Jackson a fost modelul artistului desăvîrşit, iar contribuţia şi moştenirea muzicală pe care ni le-a lăsat vor dăinui pentru totdeauna. Mi-am pierdut fratele mai mic, astăzi şi o parte din sufletul meu a plecat odată cu el”. Şi cîntăreaţa Sheryl Crow deplînge moartea artistului: ”Sînt şocată dincolo de orice cuvinte. E ca un vis, un vis urît. Nu poate fi adevărat! Cum se poate ca Michael Jackson să nu mai fie printre noi? Cînd era copil, Michael şi-a depăşit întotdeauna vîrsta. A avut un fel de cunoaştere de sine care a fost incredibilă. Nu se îndoia niciodată de posibilităţile sale de a merge pînă la capăt. Era cald, sensibil şi avea o personalitate complexă. Cînd nu era pe scenă, era tandru, respectuos şi timid. Cînd era pe scenă, era atît de stăpîn pe tot ceea ce făcea, încît nu-ţi venea să crezi că era aceeaşi persoană. Michael a fost şi va rămîne unul dintre cei mai mari artişti care au trăit vreodată. A fost excepţional, artistic şi original. I-a oferit lumii inima şi sufletul său, prin intermediul muzicii sale”.

”Michael Jackson a făcut astfel încît cultura să accepte o persoană de culoare cu mult înainte de Tiger Woods, Oprah Winfrey şi cu mult mai mult înainte de Barack Obama”, a spus reverendul Al Sharpton, militant pentru drepturile civile, în timpul unei conferinţe de presă improvizate în Harlem, New York. Actorul Arnold Schwarzenegger, guvernatorul statului California, a declarat: ”A fost una dintre cele mai influente persoane din industria muzicală. Inimile noastre sînt alături de familia Jackson, de copiii lui Michael şi de fanii săi din lumea întreagă”. Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley, care a fost căsătorită cu Michael Jackson, la mijlocul anilor ’90, a declarat: ”Sînt foarte tristă şi confuză din cauza tuturor acestor emoţii care mă copleşesc. Sînt îngrijorată pentru copiii săi, despre care ştiu că însemnau totul pentru el şi pentru familia lui. E o pierdere atît de mare şi cu implicaţii atît de profunde, încît nu am cuvinte să o descriu”. Actriţa Brooke Shields, prietenă bună cu regele muzicii pop, de foarte mulţi ani, a declarat: ”Mi-e sufletul împietrit de tristeţe din cauza teribilei dispariţii a bunului şi adevăratului meu prieten, Michael. A fost un prieten extraordinar, un artist şi un filantrop al lumii. Mă alătur familiei şi fanilor săi, pentru a celebra incredibila viaţă pe care a avut-o şi pentru a plînge tragica lui dispariţie”. ”Sînt împietrită. Prietenul meu Michael Jackson a murit. A locuit practic cu mine, pentru o săptămînă, pe platourile de filmare de la «Pe heleşteul auriu/ On Golden Pond», după «Thriller»”, a spus şi actriţa americană Jane Fonda.

Chiar şi ministru britanic al Afacerilor Externe, David Miliband, i-a adus un omagiu starului. ”Niciodată, o persoană nu a urcat atît de mult pentru a cădea atît de jos. Odihneşte-te în pace, Michael”, a scris acesta pe Twitter.