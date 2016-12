A murit Michael ”Wurzel” Burston

Fostul chitarist al trupei Motörhead, Michael ”Wurzel” Burston, fostul chitarist al trupei Motorhead, a murit la vârsta de 61 de ani. Informaţia a fost făcută publică, sâmbătă, de Tim Butcher, pe pagina sa de Facebook. Tim Butcher este profesorul de chitară bas al lui Lemmy, solistul trupei Motorhead. Potrivit site-ului Rockedition.com, Michael Burston a murit de fibrilaţie ventriculară, o afecţiune cardiacă.

Michael ”Wurzel” Burston s-a alăturat trupei Motorhead în anul 1984 şi a cântat pe multe dintre albumele ei de succes, precum ”No Remorse” şi ”Osgasmatron”, înainte de a părăsi grupul, în 1995. A cântat apoi în calitate de invitat special, alături de foştii lui colegi de formaţie, cu ocazia show-ului susţinut de Motorhead la Download Festival din 2008, dar şi a unor concerte din turneul mondial pe care trupa britanică l-a susţinut în 2009. Michael Burston a lansat şi albume solo, precum ”Bess”, în 1987 şi ”Chill Out or Die”, un LP de muzicală ambientală apărut în 1998. După plecarea din trupa Motorhead, a colaborat cu grupul Leader Of Down.

Formată în prezent din Lemmy, pe numele său adevărat Ian Kilmister (voce, bass), Phill Campbell (chitară) şi Mikkey Dee (baterie), Motorhead a împlinit, în 2010, 35 de ani de carieră, de-a lungul cărora a lansat nu mai puţin de 19 albume de studio, numeroase materiale live, compilaţii şi single-uri şi a fost distinsă cu numeroase premii, printre care şi premiul Grammy pentru cea mai bună apariţie live a unei trupe de heavy metal, în 2005. Mai mult decât atât, Motorhead a intrat în istoria muzicii rock, fiind considerată de mulţi dintre fanii genului drept cea mai zgomotoasă trupă din lume. Cel mai recent album al trupei, intitulat ”Motorizer”, a fost lansat în vara anului 2008.