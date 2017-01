A murit Mickey Rooney

Actorul american Mickey Rooney, care a avut una dintre cele mai lungi cariere din istoria Hollywood-ului, a decedat la vârsta de 93 de ani. Pe numele său real Joseph Yule, Mickey Rooney a fost unul dintre primii copii-vedetă ai cinematografului şi s-a bucurat de o imensă popularitate mai ales în anii '30 şi '40. Actorul, a cărui stare de sănătate era fragilă de mai mulţi ani, a murit din cauze naturale.

Mickey Rooney, foarte apreciat şi respectat în Cetatea Filmului, nu şi-a încetat, de fapt, niciodată activitatea. Astfel, în 2011 încă mai figura pe afişul filmului ”The Muppets”. Născut pe 23 septembrie 1920, în cartierul Brooklyn din New York, a fost fiul a doi actori de comedie itineranţi. Alături de aceştia şi-a făcut debutul în lumina reflectoarelor, în 1922, pe când avea doar 17 luni. Devine, începând cu 1927, un star al filmului mut, după ce intră în pielea unui personaj comic devenit foarte popular, Mickey McGuire, al cărui prenume îl va prelua. Copilul-actor îşi multiplică apariţiile artistice şi devine idolul Americii, cu ajutorul seriei de filme în care interpretează personajul Andy Hardy. Pelicula iniţială, apărută în anul 1937, va avea nu mai puţin de 14 continuări, până în 1944, şi va prefigura seriile televizate. Acest rol îi va aduce un premiu Oscar special, pentru ”contribuţia semnificativă la personificarea pe ecran a spiritului tinereţii”.

Mickey Rooney triumfă ulterior, în anul 1939, cu comedia muzicală ”Babes in Arms”, în care formează un cuplu mitic de dansatori împreună cu Judy Garland, cu care joacă în ”Strike Up the Band” din 1940 şi ”Babes on Broadway” din 1941. Actorul, care devine totodată regizor, producător, scenarist şi compozitor, contribuie la enorm de multe filme, timp de aproape nouă decenii. Se bucură de succes în anul 1957, cu ”Baby Face Nelson”, sau în 1979, cu ”The Black Stallion”. În anul 1983 primeşte un Oscar onorific pentru întreaga carieră. În afara platoului de filmare, actorul a avut o viaţă agitată, căsătorindu-se de opt ori, divorţând de şase ori şi având nouă copii. Prima sa soţie a fost Ava Gardner, o starletă debutantă în anul 1942, la momentul căsătoriei, care a durat 16 luni. La momentul decesului, Mickey Rooney locuia cu cea de a opta sa soţie, Jan Chamberlin, cu care era căsătorit din 1978.