A murit Mitch Mitchell, fostul toboşar al lui Jimi Hendrix

Mitch Mitchell, fostul toboşar al legendarului grup al lui Jimi Hendrix, ce făcea furori în anii \'60, a decedat miercuri, la vîrsta de 62 de ani, din cauze naturale, într-o cameră de hotel, din Oregon, SUA. De origine britanică, Mitch Mitchell, ultimul supravieţuitor al grupului lui Hendrix, The Jimi Hendrix Experience, al cărui ritm sincopat se armoniza cu stilul chitarei lui Hendrix, a fost găsit mort, miercuri, în camera lui de hotel, la primele ore ale dimineţii. ”Sîntem cu toţii trişti să aflăm că Mitch a murit”, a declarat Janie Hendrix, conducătoarea proiectului Experience Hendrix. Mitchell tocmai încheiase un turneu în SUA, împreună cu Experience Hendrix, compus dintr-o serie de concerte susţinute în memoria celebrului chitarist, decedat la vîrsta de 27 de ani, în circumstanţe misterioase, la Londra, în 1970, după ce a devenit celebru datorită albumelor ”Are You Experienced” şi ”Electric Ladyland”. Al treilea membru al grupului lui Hendrix, basistul englez Noel Redding, a decedat în 2003, la vîrsta de 57 de ani.

Mitch Mitchell a debutat în showbiz ca actor, dar a abandonat rapid această carieră, pentru adevărata lui dragoste, jazz-ul şi muzica rock. A fost unul dintre cei mai valoroşi toboşari ai epocii sale, a intrat în trupa Jimi Hendrix în 1966 şi a cîntat alături de acesta trei ani mai tîrziu, în timpul celebrului concert de la Woodstock. A înregistrat alături de Hendrix piesele devenite clasice, precum ”Fire”, ”Manic Depression” şi ”Third Stone from the Sun”. Mitchell este creditat cu inventarea stilului fusion, care combină rockul cu jazz-ul şi a fost influenţat de artişti renumiţi din muzica jazz, precum Elvin Jones şi Max Roach. Acest stil face din tobe instrumentul principal din trupă şi a reprezentat un concept inovator în muzica rock and roll. Mitch Mitchell a jucat în trei filme: ”Jimi Hendrix: The Dick Cavett Show” (2002), ”Classic Albums: Jimi Hendrix - Electric Ladyland” (1997), ”The Rolling Stones: Rock and Roll Circus” (1968).