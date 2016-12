A murit muza lui Andy Warhol

Artista franco-americană Isabelle Collin Dufresne, fosta muză a artistului de avangardă Andy Warhol, cunoscută sub denumirea de Ultra Violet, a decedat la New York, la vârsta de 78 de ani, din cauza unui cancer. Născută la Tronche, în apropiere de Grenoble, Isabelle Collin Dufresne a fost, la început, sursa de inspiraţie a pictorului Salvador Dali, împărţindu-şi timpul între New York şi Spania. Pe Andy Warhol l-a întâlnit în anul 1963, devenind muza acestuia şi una dintre vedetele studioului The Factory. Ulterior, artista a adoptat numele de Ultra Violet, după ce şi-a vopsit părul violet, cu care a fost identificată apoi ca un simbol al culturii pop.

Ultra Violet a jucat în aproximativ 15 filme, printre care ”Midnight Cowboy” de John Schlesinger şi ”Taking off / Desprinderea” de Milos Forman. În autobiografia sa, ”Famous For Fifteen Minutes: My Years With Andy Warhol”, apărută în anul 1988 şi tradusă în 17 limbi, Ultra Violet a relatat pe larg excesele din anii petrecuţi în studioul Factory, marcaţi de consumul de droguri şi de orgiile sexuale. David Conte a compus o operă despre viaţa artistei, intitulată ”Famous”, cu un libret de John Stirling Walker. Artistă polivalentă, preocupată deopotrivă de scris, pictură, sculptură şi fotografie, Isabelle Collin Dufresne a avut două studiouri de creaţie, unul la Nisa, iar celălalt - în cartierul Chelsea din New York. În luna mai, Galeria Dillon din Chelsea a organizat o expoziţie cu 40 dintre lucrările artistei.