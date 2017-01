A murit Pat Conroy, autorul romanului ”Prințul Mareelor”

Romancierul american Pat Conroy, cunoscut mai ales pentru cartea ”Prințul Mareelor”, a murit vineri, la vârsta de 70 de ani, la domiciliul său din Beaufort, în statul american Carolina de Sud, informează ziarul local ”Beaufort Gazette”. Pat Conroy, a cărui operă de succes este inspirată din copilăria plină de abuzuri în sudul SUA, anunțase la mijlocul lunii februarie că suferă de cancer de pancreas. Pentru romanul său ”Marele Santini” (The Great Santini, 1976), el s-a inspirat din povestea propriei sale familii, cu un tată, fost pilot de vânătoare, autoritar și brutal. În 2013, Conroy a povestit despre reconcilierea cu tatăl său, deja în vârstă, în romanul ”The Death of Santini: The Story of a Father and His Son”. Numeroase romane ale sale au fost ecranizate, mai ales ”Prințul Mareelor” (The Prince of Tides, 1986), care prezintă povestea unui bărbat care se îndrăgostește de psihanalista surorii sale sinucigașe. Lansat în 1991, filmul cu Nick Nolte și Barbra Streisand în rolurile principale a fost nominalizat la 7 premii Oscar. Romanele lui Conroy, inclusiv o carte de bucate, figurează în mod regulat pe lista best-sellers a ziarului ”The New York Times”.