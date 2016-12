A murit Paul Grigoriu, o voce simbol a radioului românesc

Cunoscutul realizator de radio, Paul Grigoriu, a decedat vineri seară, la vârsta de 70 de ani, anunță Radio România Actualități pe site-ul său. Realizatorul s-a născut la 6 martie 1945, la Bacău. Era absolvent de franceză şi foarte mulţi ani înainte de Revoluţie i-a petrecut la Serviciul francez al Radio România Internaţional. A fost una din vocile “Radio Vacanţa”, iar după Decembrie 1989 a fost unul dintre realizatorii “Matinalului”, la Radio România Actualităţi, şi mai apoi al “Sfertului Academic”. A primit, de la doi preşedinţi ai României, Ordinul Meritul Cultural şi mai apoi, Ordinul Serviciului Credincios. În 2009, la un an după ce a decis să se pensioneze, într-o emisiune, la Radio România Actualităţi, “domnul Radio”, aşa cum i se spunea lui Paul Grigoriu, mărturisea: "Am aflat cu stupoare, după ce a citit un prieten de-al meu ce scrie pe Ordinul acela, că aş putea fi îngropat cu salve de puşcă şi că am dreptul la nu ştiu ce, la onoruri. La groapă nu trebuie onoruri. La groapă trebuie bocete", notează radioul public pe site-ul său.