A murit pentru că i s-a refuzat operația?

Părinții unei fetițe nou-născute care a decedat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca, din cauza unei malformații, vor să dea în judecată conducerea unității, întrucât aceasta nu a fost de acord ca bebelușul să fie operat de un anumit medic, pe motiv că nu are specialitate de chirurgie pediatrică. Dănuț Șendroiu, tatăl fetiței decedate, a declarat, sâmbătă, corespondentului Mediafax că nu dorește despăgubiri materiale în urma demersului pe care îl va face în instanță, ci vrea ca alți părinți să nu mai treacă prin aceleași drame. ”Am apelat la profesorul Constantin Ciuce (n.r. - șeful Secției de Chirurgie nr. 1 de la SJU Cluj-Napoca) pentru că am primit din partea mai multor medici din Cluj recomandări. Am cerut managerului SCJU Cluj-Napoca aprobarea pentru ca prof. dr. Ciuce să îmi opereze copilul și consider revoltător refuzul acestuia (n.r. - managerul SCJU Cluj, Petru Șușcă) pe motiv că medicul nu ar avea specialitate. Dar, cu toate acestea, în ultimii 20 de ani, profesorul Ciuce a operat copii cu rezultate bune”, a spus Șendroiu. El a precizat că este din Târgu Jiu și a optat ca soția sa să nască la Cluj-Napoca pentru ca, ulterior, fetița să poată fi operată aici, deoarece avea unde să locuiască o perioadă mai lungă de timp. ”Aveam de ales între Cluj și București, am ales Clujul”, a spus tatăl fetiței. Directorul medical al SCJU Cluj-Napoca, Cristina Ghervan, a declarat, într-o conferință, că, în 29 iunie, tatăl fetiței decedate a cerut aprobarea conducerii unității medicale ca fetița, care nu se născuse încă, să fie operată de Constantin Ciuce. ”În acel moment, mama era internată la Ginecologie III cu membrane rupte, nașterea fiind iminentă, prematură, sub 32 de săptămâni. S-a decis transferul mamei la Ginecologie I, unde există Secție de Neonatologie. Copilul s-a născut la 1 iulie, cu un scor Apgar 3, cântărind la naștere 1,3 kilograme. Șansele de supraviețuire au fost considerate minime, din cauza malformației foarte grave - hernie diafragmatică, ce făcea ca, în întregime, organele abdominale să fie situate în torace, cordul - împins în partea dreaptă și plămânul - complet nedezvoltat. Bebelușul nu avea plămân, nu avea cu ce să respire”, a explicat Ghervan. El a subliniat că a fost convocată o echipă de specialiști care a decis că singura soluție era transferul bebelușului la Spitalul ”Marie Curie” din București, solicitându-se în acest sens un elicopter, însă copila a murit între timp. La rândul său, șeful Secției de Neonatologie a Clinicii de Ginecologie din cadrul SCJU Cluj-Napoca, Gabriela Zaharie, a declarat că șansele de supraviețuire ale fetiței erau ”zero”, chiar dacă ar fi fost operată. Managerul SCJU Cluj, Petru Șușcă, a declarat, că, în urma unei verificări din martie a Corpului de control al ministrului Sănătății, s-a constatat că în Secția de Chirurgie I, de adulți, condusă de Constantin Ciuce, au avut loc 35 de operații pediatrice, fiind vorba de ”nerespectarea prevederilor legale”. Pe de altă parte, prof. dr. Ciuce a declarat că a operat mai mulți copii care aveau aceeași malformație, la rugămintea colegilor din țară, bazându-se pe experiența sa, iar aceștia au supraviețuit.