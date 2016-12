A murit Pete Seeger, legendă a muzicii folk

Cântăreţul şi compozitorul Pete Seeger, care a avut o contribuţie majoră la relansarea muzicii folk în SUA, lăsând posterităţii melodii precum „If I Had a Hammer”, a decedat din cauze naturale, la vârsta de 94 de ani. Pete Seeger s-a lansat în lumea muzicii folk în 1940, ca membru al grupului Almanac Singers, din care făcea parte şi alt muzician celebru, Woody Guthrie. Grupul s-a destrămat în 1942, la scurt timp după înrolarea în armată a lui Pete Seeger.

Printre melodiile folk lansate de Pete Seeger, devenite între timp creaţii clasice ale genului, se numără „Where Have All the Flowers Gone” şi „Turn! Turn! Turn!”, care aveau să cunoască nenumărate cover-uri de-a lungul vremii. Muzicianul american a fost, de asemenea, cunoscut pentru vederile sale liberale, de la protestele împotriva războiului din Vietnam până la cele împotriva războiului din Irak. Pete Seeger, care a câştigat patru premii Grammy, una dintre distincţii fiindu-i acordată pentru întreaga carieră, a cântat la concertul dat în onoarea lui Barack Obama, după câştigarea alegerilor prezidenţiale, în ianuarie 2009. În 2011 s-a aflat printre protestatarii care au lansat la Manhattan mişcarea Occupy Wall Street.