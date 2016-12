A murit producătorul muzical Sid Bernstein

Producătorul muzical Sid Bernstein, care a colaborat cu o serie de legende din showbiz, precum Judy Garland şi Jimi Hendrix, şi a organizat concertul istoric pe care trupa The Beatles l-a susţinut pe „Shea Stadium“ din New York în 1965, a murit miercuri, la vârsta de 95 de ani. Bernstein, care a murit la New York, a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume din industria de divertisment, Frank Sinatra, The Rolling Stones sau Ray Charles. Sid a devenit cunoscut în showbiz graţie conceptului său de organizare de concerte pe stadioane mari şi prin faptul că a orchestrat aşa-zisa „invazie britanică“, aducând pentru prima dată trupa The Beatles în turneu în Statele Unite. Sid Bernstein spunea odată, pe vremea când era manager al trupei The Beatles, că a fost nevoit să depună eforturi foarte mari pentru a-i convinge pe administratorii celebrei săli Carnegie Hall din New York şi pe partenerii săi financiari pentru a acorda o şansă acestui grup pe atunci necunoscut, după ce el însuşi a fost fascinat de isteria care îl înconjura.