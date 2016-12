A murit producătorul Richard D. Zanuck

Prolificul producător hollywoodian Richard D. Zanuck a decedat vineri, la vârsta de 77 de ani, în urma unui atac de cord, la reşedinţa sa din Beverly Hills. Richard D. Zanuck, fiul faimosului şef al Studioului 20th Century Fox, Darryl F. Zanuck, a fost numit de tatăl său şef de producţie la Fox, la doar 27 de ani, devenind cel mai tânăr şef de studio de la Hollywood. Acesta a ajuns la conducerea studioului după ce înregistrase o lovitură grea cu eşecul megaproducţiei ”Cleopatra”. În cea mai mare parte a carierei sale, Richard D. Zanuck a fost producător independent, câştigând numeroase premii în cei peste 50 de ani de activitate. În filmografia sa se regăsesc filme ca ”Butch Cassidy and Sundance Kid”, ”Jaws / Fălci”, ”Deep Impact / Impact nimicitor”, ”Cocoon”, ”Road to Perdition / Drum fără întoarcere” sau ”Driving Miss Daisy”, realizat împreună cu soţia sa, Lili Fini Zanuck, care a obţinut patru premii Oscar în 1989. Richard D. Zanuck a lansat cariera unor regizori mari, ca Steven Spielbeg, Clint Eastwood şi Tim Burton, dar şi a unor actori deveniţi legende, precum Clint Eastwood, Gene Hackman, Robert Redford sau Morgan Freeman. Sub conducerea sa, 20th Century Fox şi-a adjudecat 150 de premii Oscar pentru cel mai bun film pentru producţii ca ”Sound of Music / Sunetul Muzicii” în 1965, ”Patton” în 1971 sau ”The French Connection / Filiera franceză” în 1975.

În ultimii ani, Richard D. Zanuck a colaborat cu Tim Burton la filmele ”Planet of Apes / Planeta maimuţelor”, ”Charlie and the Chocolate Factory / Charlie şi fabrica de ciocolată”, “Sweeney Todd / Bărbierul diabolic din Strada Fleet”, ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” şi recentul ”Dark Shadows / Umbre întunecate”. De altfel, Tim Burton l-a descris ca pe “o prezenţă care calmează”. “Am lucrat cu mulţi oameni care creează haos, ca să rezolve haosul”, declara regizorul. “Zanuck nu se numără printre aceştia. Este incredibil cum cineva care a trecut prin atâtea rămâne atât de pasionat şi optimist”, mai declara Tim Burton.

Richard D. Zanuck lasă în urma sa pe cea de-a doua soţie, Lili Fini Zanuck, cu care a avut doi băieţi, Harrison şi Dean. El a mai avut şi două fiice, Virginia şi Janet, rezultate din prima sa căsătorie cu Lili Gentle, dar şi nouă nepoţi.