A murit proiectantul Canalului Dunăre - Marea Neagră

Pierdere uriașă pentru Constanța. Șeful echipei de proiectare a Canalului Dunăre - Marea Neagră, inginerul Chiriac Avădanei, s-a stins din viață ieri, la vârsta de 87 de ani. La evenimentul, organizat în acest an, care marca împlinirea a trei decenii de la inaugurarea Canalului, inginerul şi-a amintit de startul lucrărilor: ”Am început proiectarea Canalului în 1973, pe 9 iulie, când mi s-a încredințat sarcina să mă ocup de această proiectare. Am făcut-o împreună întâi cu 182 de ingineri și tehnicieni ai Institutului de Proiectări Transporturi Auto, Navale și Aeriene, iar în final, după doi ani, am ajuns la 215 ingineri și tehnicieni și am elaborat până la final 33.000 de proiecte pentru realizarea lucrărilor”. Potrivit Academiei de Științe Tehnice, inginerul s-a născut la Tg. Trotuș, Viișoara, la 8 ianuarie 1927. A absolvit în 1946 Colegiul Național „Costache Negruzzi“ din Iași și în 1953 Institutul de Ingineri pentru Căi de Comunicație din Moscova, obținând brevetul și insigna acordate celui mai merituos absolvent al institutului. În decursul vieții a condus execuția de lucrări civile, studii privind condițiile locale pentru concepția de construcții și lucrări de infrastructură, elaborarea de documente normative, printre care sunt de menționat proiectul complex al Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagră, apoi pentru Canalul navigabil Poarta Albă - Midia, Năvodari, iar din 1984 și pentru amenajarea râului Argeș pentru navigație, irigații și alte folosințe.