A murit Radu Câmpeanu, primul președinte postdecembrist al PNL

PNL a anunţat miercuri seara că primul preşedintele al partidului după reînfiinţarea acestuia în 1990, Radu Câmpeanu, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani şi transmite condoleanţe familiei.

"Anunțăm cu mâhnire că seniorul liberal, Radu Câmpeanu, a încetat astăzi din viață. Rămâne în inimile noastre ca primul președinte al partidului după 1989, cel care a reînființat PNL după cumplita perioadă comunistă și anii petrecuți în închisoare ca deținut politic. Suntem cu toții alături de familia îndoliată", anunţă PNL, pe Facebook.

PNL: RADU CÂMPEANU, SIMBOL AL LIBERALISMULUI ROMÂNESC

„A UNIT CURENTELE LIBERALE ÎNTR-UN SINGUR PARTID“

Seniorul Radu Câmpeanu rămâne un simbol al liberalismului românesc, având meritul de a uni curentele liberale într-un singur partid, alături de Mircea Quintus Ionescu, potrivit unui comunicat PNL.

"Partidul Naţional Liberal a aflat cu mâhnire de încetarea din viaţă a seniorului liberal, Radu Câmpeanu, primul preşedinte al PNL de după căderea comunismului, dar şi cel căruia îi datorăm reînfiinţarea partidului în primele zile ale anului 1990", potrivit unui comunicat PNL.

Liberalii spun că Radu Câmpeanu rămâne în memoria PNL, alături de precedesorii săi, pentru devotamentul de care a dat dovadă în a reînvia democraţia românească într-o perioada esenţială pentru parcursul ulterior al ţării.

"Crezul lui Câmpeanu în valorile occidentale şi lupta purtată pentru a le cultiva în România post-decembristă trebuie să fie un reper pentru orice om politic devotat ţării sale", potrivit sursei citate.

Liberalii mai spun că Radu Câmpeanu are "meritul de a fi participat, cu înţelepciune, la procesul de unificare a curentelor liberale într-un singur partid şi de a fi pus, împreună cu preşedintele Mircea Ionescu Quintus, temelia pe care s-a construit mare PNL".

SCURTĂ BIOGRAFIE

Radu Câmpeanu care a încetat din viaţă miercuri, la vârsta de 94 de ani, a fost preşedinte al tineretului universitar în timpul celui de-al doilea război mondial, deţinut politic, a emigrat în Franţa şi s-a întors în ţară după prăbuşirea comunismului, reînfiinţând PNL şi candidând la preşedinţie.

Radu Câmpeanu s-a născut la 28 februarie 1922, la Bucureşti şi a absolvit Facultatea de Drept, la Universitatea Bucureşti, specializarea Drept constituţional. În perioada 1944-1947 a fost preşedintele Tineretului Universitar, iar între 1947 - 1956 a fost deţinut politic.

În august 1973 emigrează în Franţa, dar revine în ţară imediat după Revoluţie. Este fondator al Partidului Naţional Liberal (6 ianuarie 1990), partid înregistrat la Judecătorie la 12 ianuarie. În 1990, devine vicepreşedinte al C.P.U.N., apoi vicepreşedinte al Senatului, între 1990 şi 1992; este primul candidat anunţat la Preşedinţie în 1990, intrând în competiţie cu Ion Raţiu (PNŢCD) şi Ion Iliescu (FSN).

Deşi considerat un scor mic la acea dată, Câmpeanu a obţinut aproximativ 10% din voturi (un scor dublu faţă de PNL, fapt care îl califică drept principal lider al opoziţiei). în acea campanie a fost acuzat că nu a fost în ţară în perioada de dinainte de Revoluţie.

În 2003, formaţiunea condusă de Câmpeanu este absorbită în PNL.

Deşi a fost ales senator din partea Alianţei PNL-PD, activitatea sa politică în partid a scăzut în intensitate. A fost senator până la data de 12 decembrie 2008.

KLAUS IOHANNIS: RECONSTRUCŢIA PNL ŞI RENAŞTEREA DEMOCRAŢIEI SUNT LEGATE DE NUMELE LUI RADU CÂMPEANU

Preşedintele Klaus Iohannis spune, într-un mesaj pe Facebook, că odată cu moartea lui Radu Câmpeanu pleacă unul dintre "seniorii autentici" ai politicii româneşti, un om de al cărui nume sunt legate reconstrucţia PNL şi renaşterea vieţii democratice din România odată cu prăbuşirea comunismului.

"Reconstrucția Partidului Național Liberal și renașterea unei vieți democratice în România sunt legate de numele lui Radu Câmpeanu. A vorbit în Exil despre o Românie liberă și despre valori europene, iar după 1990 a luptat pentru acestea în țară. Odată cu dispariția sa, pleacă unul dintre seniorii autentici ai politicii românești. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul şefului statului.

ION ILIESCU: RADU CÂMPEANU A MARCAT ANII DE ÎNCEPUT AI REVENIRII ROMÂNIEI LA DEMOCRAȚIE

Fostul președinte Ion Iliescu afirmă că Radu Câmpeanu a marcat anii de început ai revenirii la democrație și că a fost un om politic în care a găsit "un partener pentru reconstrucția instituțională a României".

"Am aflat cu profundă tristețe vestea morții lui Radu Câmpeanu, fostul președinte al Partidului Național Liberal, om politic ce a marcat anii de început ai revenirii României la democrație. A fost un om dedicat ideii de servire a interesului public, un continuator al valorilor și proiectelor liberalismului românesc interbelic. Am găsit în Radu Câmpeanu un partener pentru reconstrucția instituțională a României, pentru construirea unui climat politic normal, pentru revenirea României în concertul european, unde ne este locul. I-am respectat punctele de vedere și am colaborat atât în CPUN, cât și ulterior, în Parlament. Dezbaterea noastră, a celor trei candidați la Președinția României, în mai 1990, a fost un model de demers public, în care fiecare și-a susținut cu decență și tărie proiectele și viziunile despre viitorul țării", a scris Iliescu pe blog.