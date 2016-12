A murit Ray Harryhausen, un pionier al efectelor speciale din cinematografie

Ray Harryhausen, un pionier în domeniul efectelor speciale din cinematografie, apreciat pentru creaţiile sale utilizate în filme precum ”Jason and the Argonauts” (1963) şi ”Ciocnirea titanilor / Clash of the Titans” (1981), a murit marţi, la vârsta de 92 de ani, la Londra. Mesaje conţinând declaraţii laudative au început să... curgă la Hollywood, odată cu anunţul decesului lui Ray Harryhausen, născut în 1920, la Los Angeles, creator al tehnicii dynamation (tehnică specială care combină filmările reale cu cele miniaturale), în anii \'50. ”Ray ne-a inspirat considerabil pe toţi cei din industria efectelor speciale”, a declarat George Lucas, creatorul celebrei francize SF ”Războiul stelelor”. Regizorul neo-zeelandez Peter Jackson a declarat că filmele sale din trilogia ”Stăpânul inelelor” reprezintă lungmetrajele lui în stilul Ray Harryhausen, pentru că ele nu ar fi fost niciodată făcute, în orice caz nu de către el, fără contribuţia acestui maestru al efectelor speciale. Printre celelalte filme celebre la care Ray Harryhausen a colaborat se numără pelicula de animaţie ”Mighty Joe Young”, recompensată cu premiul Oscar pentru efecte speciale, în anul 1949, dar şi ”A şaptea călătorie a lui Sinbad”, primul său film color.