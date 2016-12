A murit Ray Manzarek, fondator al trupei The Doors

Clăparul trupei The Doors, Ray Manzarek, unul dintre membrii fondatori ai renumitului grup rock condus de Jim Morrison, a murit luni în Germania din cauza cancerului, conform unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a grupului. Ray Manzarek, care s-a stins din viaţă la vârsta de 74 de ani, l-a întâlnit pe Jim Morrison la Venice Beach, în California, înainte de a forma alături de el grupul cunoscut pentru piese precum „Riders on the Storm” din 1971. Ray Manzarek a reformat grupul în ultimii ani, în pofida absenţei carismaticului lider care a murit în 1971, la 27 de ani. Acest american de origine poloneză a murit înconjurat de soţia şi familia sa într-o clinică din Rosenheim, după o lungă luptă împotriva cancerului tractului biliar.

Conform comunicatului citat, chitaristul grupului, Robby Krieger, s-a declarat profund întristat să afle de dispariţia prietenului său şi a spus că a fost fericit că a putut cânta alături de el clasicele piese The Doors în ultimii zece ani. „Ray a fost foarte important pentru mine şi îmi va lipsi mereu”, a declarat acesta.

Ray Manzarek a imprimat stilul său unic sunetului The Doors caracterizat mai ales prin orga prezentă în piese precum „Light My Fire”. Format la Los Angeles la mijlocul anilor 1960, The Doors au cunoscut un succes internaţional. Dacă motto-ul „sex, droguri şi rock\'n\'roll” a însemnat sfârşitul pentru Jim Morrison, Ray Manzarek a continuat să facă muzică şi după moartea acestuia, făcând parte din alte trupe şi având numeroase colaborări.