A murit regizoarea britanică Antonia Bird

Regizoarea britanică Antonia Bird, cunoscută la nivel internaţional datorită filmului ”Priest”, a decedat joi, la vârsta de 54 de ani. Originară din Londra, Antonia Bird s-a remarcat ca regizoare a câtorva episoade din serialul BBC ”EastEnders”, între 1985 - 1986, dar şi a filmului de televiziune ”Cracker” (2006), cu Robbie Coltrane în rolul principal. Succesul internaţional a venit odată cu filmul ”Priest” (1994), cu Linus Roache în rolul principal, ce prezintă cu empatie şi realism criza de conştiinţă a unui preot catolic, scindat între iubirea faţă de Dumnezeu şi dezvăluirea adevărului. Antonia Bird a mai regizat ”O iubire nebună” (1995), o dramă romantică cu Drew Barrymore şi Chris O’Donnell, filmul poliţist ”Ultima lovitură”, cu Robert Carlyle, şi ”Plăcerea de a ucide” (1999), o poveste despre canibalism, cu Robert Carlyle şi Guy Pearce.

Împreună cu Robert Carlyle, jurnalistul Mark Cousins şi scriitorul Irvine Welsh, Antonia Bird a înfiinţat compania de producţie Four Way Pictures. În ultimele luni, Antonia Bird era în faza de preproducţie cu o nouă dramă, ”Cross My Mind”, un film despre trei oameni singuri. De asemenea, aceasta a regizat câteva episoade din serialul BBC ”The Village”.