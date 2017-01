A murit regizorul Jeffrey Pollack

Jeffrey Pollack, regizor al unor filme precum „Above the Rim”, „Booty Call / Goana după sex” şi „Lost & Found / Pierdut şi regăsit”, a murit la vârsta de 54 de ani. Fondator al companiei Handprint Entertainment, Jeffrey Pollack a fost, totodată, producătorul serialului de televiziune „The Fresh Prince of Bel Air / Prinţul din Bel Air”, producţia de comedie care l-a lansat pe actorul Will Smith.

Trupul neînsufleţit al cineastului a fost descoperit în Hermosa Beach, din California, în dimineaţa zilei de 23 decembrie. O femeie care făcea jogging a alertat Poliţia locală. Jeffrey Pollack era îmbrăcat într-un costum de sport, avea în urechi căştile iPod-ului său şi era deja decedat la sosirea echipajului de poliţie. Autorităţile consideră că cineastul a murit din cauze naturale, în timp ce făcea jogging. Jeffrey Pollack era pasionat de alergări şi de softball.

Jeffrey Pollack a absolvit University of Southern California School of Film. La începutul anilor '90, a înfiinţat compania de producţie Handprint Entertainment. Printre clienţii acesteia se numără câteva nume mari din industria de divertisment, precum Jennifer Lopez, Mariah Carey şi Tyra Banks. A regizat trei lungmetraje: „Above the Rim”, în 1994, ce prezintă povestea unui jucător de baschet în plină ascensiune, cu Duane Martin şi Tupac Shakur în rolurile principale, „Booty Call / Goana după sex”, în 1997, cu Jamie Foxx, Vivica Fox şi Tommy Davidson, şi „Lost & Found / Pierdut şi regăsit”, în 1999, în care rolul principal a fost interpretat de David Spade.