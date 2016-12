A murit regizorul Park Chul-soo

Cineastul sud-coreean Park Chul-soo, renumit pentru filmele sale cu conţinut sexual explicit, a murit la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident de automobil care a avut loc marţi. Cineastul asiatic traversa o stradă din oraşul Yongin, marţi dimineaţă, în momentul în care a fost lovit de automobilul condus de un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit poliţiei sud-coreene. Moartea regizorului sud-coreean completează lista tragică a accidentelor în urma cărora mai mulţi cineaşti au murit anul trecut. Regizorul japonez Koji Wakamatsu a fost lovit de o maşină, iar cineastul grec Theo Angelopoulos a fost ucis de un motociclist.

După ce a debutat în anul 1978, cu melodrama ”Captain of the Alley”, Park Chul-soo a devenit unul dintre cei mai prolifici cineaşti din cinematografia sud-coreeană, în anii \'80 şi \'90. Filmele sale, precum comedia funerară ”Farewell My Darling” din anul 1996, au fost foarte apreciate de criticii de film şi în circuitul festivalurilor de profil. După o absenţă îndelungată, cineastul sud-corean a revenit în spatele camerelor de filmat la începutul anilor 2000, cu opere cinematografice controversate, precum pelicula ”Green Chair” din 2003, inspirată de aventura reală dintre un elev de liceu şi o femeie trecută de vârsta de 30 de ani. Recent, cineastul asiatic a generat noi controverse la Festivalul de Film de la Busan, în 2011, cu filmul ”Red Vacance Black Wedding” şi din nou, anul trecut, cu pelicula ”B.E.D.”, un film cu conţinut sexual explicit. Park Chul-soo lucra în această perioadă la un nou film, intitulat ”Love Conceptually”.

Cineastul asiatic a fost nominalizat la marele premiu al juriului la Festivalul Sundance, cu filmul ”Green Chair”, în 2005 şi la Globul de Cristal, la Festivalul Internaţional de la Karlovy Vary din 2001, cu filmul ”Bongja”.