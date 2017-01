A murit regizorul Paul Mazursky

Cineastul Paul Mazursky, cunoscut pentru regia unor filme nominalizate la Oscar, precum ”An Unmarried Woman / O femeie necăsătorită” sau ”Bob & Carol & Ted & Alice”, a decedat luni, la Los Angeles, la vârsta de 84 de ani, din cauza unui infarct. Paul Mazursky a debutat în lumea filmului mai întâi ca actor, în pelicula ”Fear and Desire” din 1953, de Stanley Kubrick, apoi în comedia dramatică ”Blackboard Jungle / Jungla şcolii”, de Richard Brooks, şi în câteva episoade din serialul de televiziune ”Zona crepusculară”.

Paul Mazursky a devenit însă cunoscut ca regizor şi scenarist, după ce a realizat o serie de filme axate pe tema căsătoriei şi a divorţului, în timpul transformărilor sociale din anii '60 şi '70. Primul său film în calitate de scenarist a fost comedia ”Te iubesc, Alice B. Toklas”, din 1968, cu Peter Sellers în rolul principal. Prima nominalizare la Oscar a fost cea pentru scenariu, pe care Paul Mazursky a primit-o pentru filmul ”Bob & Carol & Ted & Alice", pe care l-a şi regizat, cu Natalie Wood în rolul principal. Paul Mazursky a scris şi regizat numeroase filme foarte bine primite de public, printre care se disting ”Harry and Tonto” din 1974, ”An Unmarried Woman / O femeie necăsătorită”, despre o soţie părăsită de partener pentru o femeie mai tânără, nominalizat la premiul Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj în 1979, şi ”Enemies: A Love Story / Inamici din dragoste”, din 1989. În anii '80, Mazursky a regizat, de asemenea, comedia ”Moscow on the Hudson / Departe de Moscova”, din 1984, cu Robin Williams, şi ”Down and Out in Beverly Hills”, în 1986. La începutul acestui an, Paul Mazursky a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Sindicatului Scenariştilor americani.