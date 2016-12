A murit Richie Havens, star al Festivalului Woodstock

Muzicianul american Richie Havens, devenit celebru după apariţia sa la Festivalul Woodstock din 1969, unde a interpretat cântecul ”Freedom / Motherless Child”, a murit luni, la vârsta de 72 de ani, a anunţat agentul său. Cu o voce inimitabilă, Richie Havens a electrizat publicul de la Woodstock şi a devenit un simbol pentru evoluţia explozivă a contraculturii. ”Richie Havens avea una dintre vocile cel mai uşor de recunoscut din muzica folk”, a scris agenţia Roots, anunţând decesul artistului. ”Stilul său de a cânta, cu ardoare, sfâşietor şi cu emoţie, este unic şi nu are vârstă”, a adăugat agenţia. Cântăreţul afro-american, care a renunţat la turnee în urmă cu trei ani, după ce a petrecut peste 40 de ani susţinând concerte în lumea întreagă, a murit în reşedinţa sa, în urma unei crize cardiace, a anunţat site-ul revistei ”Billboard”.

Richie Havens a reuşit să intre în clasamentul Hot 100 Single cu un cover după o piesă celebră a trupei The Beatles, ”Here Comes the Sun”. Cântecul a ajuns pe locul al 16-lea în mai 1971. Richie Havens a avut totodată 13 albume în topul Billboard 200 şi unul în Top 40: ”Alarm Clock” (1971). În afară de Woodstock, Havens a cântat în festivaluri legendare şi în cele mai mari săli din lume, precum Royal Albert Hall şi Carnegie Hall. Richie Havens lasă în urmă patru copii şi mai mulţi nepoţi.