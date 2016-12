A murit rockerul Eric Wrixon

Rockerul Eric Wrixon, membru fondator al celebrelor trupe Them şi Thin Lizzy, a murit la vârsta de 68 de ani, la începutul acestei săptămâni, informează contactmusic.com. Clăparul nord-irlandez a murit luni, în apartamentul său din oraşul italian Rimini. Cauza decesului nu a fost comunicată de autorităţi, însă prietenii muzicianului spun că acesta avea o stare de sănătate precară.

Eric Wrixon şi-a început cariera în adolescenţă, în calitate de membru al grupului The Gamblers, şi a fost recrutat în 1964 să cânte alături de Van Morrison în grupul Them. A fost nevoit să părăsească trupa după doar şase luni, deoarece părinţii nu erau de acord ca el să devină muzician. Din acest motiv, tânărul Eric, care avea pe atunci 16 ani, nu a putut să semneze un contract cu casa de discuri Decca Records. A primit însă o nouă şansă de a deveni celebru, în 1969, atunci când s-a asociat cu un fost membru al trupei Them, Eric Bell, cu Phil Lynott şi cu Brian Downey, pentru a înfiinţa o formaţie care urma să devină celebră - Thin Lizzy. Însă şi această colaborare a fost de scurtă durată, deoarece Eric Wrixon a părăsit grupul înainte de lansarea single-ului de debut al trupei, ”The Farmer”, în 1970. A colaborat apoi cu alţi doi membri din componenţa originală a grupului Them, în 1979, pentru a lansa albumul ”Shut Your Mouth”, iar în 1993 s-a asociat cu mai mulţi foşti membri ai aceluiaşi grup, pentru a înfiinţa formaţia Them - The Belfast Blues Band. A susţinut, până de curând, numeroase concerte cu această trupă prin toată Europa.