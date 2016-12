A murit saxofonistul Wilton Felder

Saxofonistul american Wilton Felder, un renumit muzician de jazz, care a colaborat și cu artişti celebri aparţinând altor genuri muzicale, precum Jackson 5, Joni Mitchell, Billy Joel, B.B. King şi Joe Cocker, a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul a decedat din cauza unui mielom, cancer la nivelul măduvei osoase, pe 27 septembrie, în localitatea Whittier din statul american California, precizează publicaţia ”The New York Times”. Wilton Folder este cunoscut drept membru al formaţiei The Jazz Crusaders, pe care a înfiinţat-o alături de Wayne Henderson, Joe Sample şi Stix Hooper, în perioada liceului. Grupul a lansat mai multe albume de succes în anii 1960, inclusiv ”Freedom Sound”, ”Lookin' Ahead” şi ”Tough Talk”, iar apoi şi-a schimbat numele în The Crusaders, încercând să se adreseze mai multor categorii de public, inclusiv din afara universului jazz-ului. În anii 1970, Wilton Felder a început să cânte la bas electric şi a colaborat cu nume sonore din alte genuri muzicale, precum Jackson 5, Billy Joel, B. B. King, Joni Mitchell, Joe Cocker, Randy Newman şi Steely Dan. În plus faţă de activitatea sa din grupul The Crusaders, Wilton Felder a lansat câteva albume solo, precum ”Gentle Fire”, ”Secrets” şi ”Love is a Rush”.

