A murit scenaristul principal al serialului ”Dallas”

Arthur Bernard Lewis, scenaristul principal al serialului ”Dallas”, a murit pe data de 30 octombrie, la reşedinţa sa din Sherman Oaks, Califiornia, la vârsta de 84 de ani, în urma unor complicaţii cauzate de o pneumonie. Arthur Bernard Lewis şi-a început cariera în anul 1962, ca producător al serialului ”The Doctors and the Nurses”. A scris scenariile pentru multe episoade din serialele de televiziune ”Streets of San Francisco / Străzile din San Francisco”, ”Barnaby Jones”, ”Baretta”, ”Hawaii Five-O” şi ”In the Heat of the Night”. În 1978, Arthur Bernard Lewis s-a alăturat echipei de producţie a serialului ”Dallas” şi a scris scenariile pentru 69 de episoade din acest serial de succes. Între 1981 şi 1985, a fost producătorul executiv al serialului, asigurând ulterior şi producţia lungmetrajelor de televiziune ”Dallas: J.R. Returns” din 1996 şi ”Dallas: War of the Ewings” din 1998. Episodul ”Who Shot JR?”, difuzat în 1980, a rămas până în zilele noastre unul dintre programele de televiziune cu cea mai mare audienţă din lume, iar serialul ”Dallas”, difuzat în 13 sezoane, între anii 1978 şi 1998, a avut o popularitate uriaşă pe plan mondial.

Recent, presa americană a anunţat că o nouă versiune a serialului de televiziune, avându-i în distribuţie pe veteranii Larry Hagman, Patrick Duffy şi Linda Gray dar şi câteva dintre actualele vedete de la Hollywood, precum Kiefer Sutherland şi Jennifer Love Hewitt, va fi produsă de postul de televiziune american TNT.