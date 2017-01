A murit scriitoarea Bel Kaufman

Scriitoarea Bel Kaufman, autoarea romanului ”Up the Down Staircase” din 1965, care a stat la baza filmului omonim din 1967, regizat de Robert şi Pat Mulligan, a decedat la vârsta de 103 ani, la domiciliul său din New York. Născută în Germania şi crescută în Rusia, Bel Kaufman s-a mutat în SUA împreună cu familia, pe când avea vârsta de 12 ani. După ce a îmbrăţişat cariera de profesoară, timp de trei decenii, Bel Kaufman a început să scrie şi a cunoscut celebritatea cu romanul ”Up the Down Staircase”, care a stat timp de 64 de săptămâni pe lista de bestselleruri a publicaţiei ”The New York Times” şi s-a vândut în peste şase milioane de exemplare în toată lumea. Romanul spune povestea Sylviei Barrett, o tânără profesoară de engleză care se confruntă cu birocraţia sistemului de educaţie publică după ce începe să predea la o şcoală din New York. Cartea a fost ecranizată în 1967 de Robert şi Pat Mulligan, iar în rolul tinerei profesoare Sylvia Barrett a fost distribuită actriţa Sandy Dennis.

Deşi a mai publicat nuvele şi povestiri, Bel Kaufman a mai scris doar un singur roman, ”Love, Etc.” editat în anul 1979, care însă nu s-a mai bucurat de acelaşi succes ca ”Up the Down Staircase”.