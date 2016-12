A murit scriitorul Evan S. Connell

Prestigiosul scriitor american Evan S. Connell, nominalizat la premiile Man Booker International în 2009, a murit joi, la vârsta de 88 de ani, din cauze naturale. Scriitorul Evan S. Connell a fost descoperit decedat în locuinţa sa din oraşul american Santa Fe.

De-a lungul carierei sale care s-a întins pe şase decenii, Connell a scris 19 romane, iar în 2009 a fost nominalizat la Man Booker International Prize, pentru întreaga sa activitate. Două dintre romanele sale au stat la baza scenariului filmului „Mr and Mrs Bridge / Domnul şi doamna Bridge”, lansat în 1990 şi în care au jucat Paul Newman şi soţia acestuia, Joanne Woodward. „Mrs Bridge” a fost scris în anul 1959, fiind publicat zece ani mai târziu şi nominalizat la National Book Award. Cele două volume semi-autobiografice au fost scrise fiecare din perspectiva personajelor principale şi prezintă viaţa unei familii din clasa de mijloc, din Kansas, în perioada marii depresiuni din anii 1930. Printre alte romane celebre ale lui Evan S. Connell se numără „Son of the Morning Star”, care a stat la baza unei miniserii TV. Scriitorul Evan S. Connell, care nu a fost niciodată căsătorit, şi-a exprimat dorinţa, înainte de moarte, de a nu fi oficiate funeralii pentru el.