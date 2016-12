A murit scriitorul Richard Matheson

Scriitorul american de romane SF şi horror Richard Matheson, autor al unor cărţi precum „I Am Legend / Legenda Vie” şi „The Shrinking Man”, care au fost adaptate pentru marele ecran şi pentru televiziune, a murit la vârsta de 87 de ani. Anunţul a fost făcut de Sindicatul Scenariştilor americani (Writers Guild of America / WGA).

Richard Matheson, născut în Allendale, New Jersey, în anul 1926, a crescut în Brooklyn, New York şi a început să publice povestiri ştiinţifico-fantastice şi horror în anii ’50. Romanul său horror din anul 1954 „I Am Legend / Legenda Vie” este considerat o operă importantă în acest gen literar, incluzând teme apocaliptice în America de după cel de-al Doilea Război Mondial. Acest roman a fost ecranizat de trei ori, cel mai recent film bazat pe scrierea lui Richard Matheson fiind lansat în 2007 şi avându-l ca protagonist pe Will Smith. A scris şi piesa pentru televiziune „Nightmare at 20.000 Feet” în 1963, pentru serialul de televiziune „The Twilight Zone / Zona Crepusculară”. Acel episod, în care joacă William Shatner, a devenit un punct de referinţă în istoria producţiilor de televiziune ştiinţifico-fantastice. Richard Matheson a scris şi scenariul pentru „Duel”, din 1971, unul dintre primele filme regizate de Steven Spielberg. Richard Matheson este creditat ca scenarist pentru cel puţin 80 de filme şi producţii de televiziune, de-a lungul unei cariere care s-a întins pe durata a şapte decenii.