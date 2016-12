A murit Tribunul!

06:45:12 / 15 Septembrie 2015

Vadim

Eu vad in cazul Vadim doua aspecte Un om de o rara inteligenta si o capacitate intelectuala, o raritate in domeniile in care a activat. Dar a fost in acelasi timp si un mare opportunist,care a slujit,din interes,caineste comunismul si liderii lui. Chiar si la numai 2-3 ani dupa 89 ducea nostalgia vremurilor cand el si ai lui traiau bine iar oamenii de rand foarte greu. Pentru acest fanatism al lui pt communism eu vreau sa-l uit cat mai repede el fiind soldat al unui regim opresiv care a distrus economis,politic si intellectual Romania. Sa nu uitam de zecile de mii de mari romani care si-au pierdut viata cu credinta pentru valorile adevarate