A murit un gigant al cinematografiei: Saul Zaentz

Producătorul Saul Zaentz, câştigător a trei premii Oscar, a încetat din viaţă la San Francisco, la vârsta de 92 de ani, după o lungă bătălie cu maladia Alzheimer. Saul Zaentz, care a lucrat multă vreme ca producător muzical, a câştigat premii Oscar pentru ”One Flew Over the Cuckoo's Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” în 1975, ”Amadeus” în 1984 şi ”The English Patient / Pacientul englez” în 1996. În 1997 a primit Premiul Irving G. Thalberg din partea Academiei Americane de Film, pentru întreaga carieră. Numărându-se printre puţinii producători recompensaţi cu trei premii Oscar, alături de Darryl F. Zanuck şi Sam Spiegel, Saul Zaentz a fost primul producător de la Cecil B. DeMille, în 1952, care a câştigat un premiu Oscar şi un premiu Thalberg în acelaşi an.

Saul Zaentz nu a fost un producător de film prolific, dar s-a ocupat întotdeauna de producţii de bun gust, specializate în adaptări literare complexe, pe care studiourile de la Hollywood le evită pentru că le consideră prea scumpe şi complexe pentru a le transpune pe marile ecrane. Şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă lucrând ca producător muzical şi a intrat în industria cinematografiei abia în jurul vârstei de 50 de ani. A avut fler în a alege să producă filme care ulterior au avut un mare succes. Astfel, a cumpărat drepturile de adaptare ale unor romane celebre, precum cele ale lui J.R.R. Tolkien ”Stăpânul inelelor” şi ”Hobbitul”, care au avut apoi încasări uriaşe.

Născut în Passaic, New Jersey, Saul Zaentz a fugit de acasă la 16 ani şi a trăit din vânzarea de alune şi jocuri de noroc. După ce a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, a plecat la San Francisco pentru a lucra cu producătorul de muzică jazz Norman Granz. Astfel, a ajuns să colaboreze, ca producător, cu staruri precum Duke Ellington, Dave Brubeck şi Gerry Mulligan. În anii ’50 a lucrat la compania de înregistrări Fantasy Records, pe care a şi cumpărat-o câţiva ani mai târziu. Printre starurile care au semnat un contract cu Fantasy Records s-a numărat Creedence Clearwater Revival. Ulterior, Fantasy a fost vândută unui consorţiu condus de Norman Lear şi s-a unit cu Concord Records în 2004. Printre alte filme pe care le-a produs s-au numărat ”Payday”, ”The Unbearable Lightness of Being / Insuportabila uşurinţă de a fi”, ”The Mosquito Coast”, ”At Play in the Fields of the Lord” şi animaţia din 1978 ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, de Ralph Bakshi.