A murit un mare anestezist al Constanței!

A terminat călătoria vieții, într-un mod tragic, unul dintre cei mai renumiți medici anesteziști din Constanța, dr. Nicolae Gheorghe, cel care a coordonat activitatea Secției Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța peste 20 de ani. A salvat viețile multor oameni, însă a lui nu a putut fi salvată. A murit în urma unui cumplit accident rutier care a avut loc în Dolj, undeva lângă Filiași. Apropiați ai medicului susțin că acesta ar fi încercat să evite fie o mașină, fie o vietate care i-a apărut în față. Aceleași surse spun că anestezistul constănțean a decedat la Terapie Intensivă. Soția sa, de asemenea medic, se află internată în stare stabilă la Spitalul din Craiova. ”Este bine”, asigură apropiați ai familiei. Medicii constănțeni au rămas fără cuvinte când au aflat că doctorul care le-a fost alături aproape o viață de om a trecut în neființă prea devreme. ”A fost un profesionist adevărat, și-a iubit extraordinar de mult meseria, a făcut totul cu mare pricepere, cu drag. A investit totul în terapie intensivă, a iubit enorm echipa cu care lucra, nu voia să arate că este șef. Nu-i plăcea relația subaltern - șef. Milita pentru munca în echipă. Așa a fost dr. Nicolae Gheorghe, un om deosebit”, a declarat, pentru ”Telegraf”, medicul primar ATI, asistent universitar Viorel Gherghina. I-a fost alături în munca de medic ATI ani buni. Spune că a avut multe de învățat și că îi va rămâne pentru totdeauna în suflet.

MOTTO-UL DR. NICOLAE GHEORGHE: ”Trebuie să îngrijești fiecare pacient ca și cum ar fi un membru al familiei”

Motto-ul dr. Nicolae Gheorghe, trecut într-un manual de specialitate pentru asistenții medicali, realizat cu sprijinul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), de altfel medicul fiind un bun colaborator cu organizația asistenților medicali din Constanța, dar cu și cea națională, a arătat că, într-adevăr, iubea ceea ce făcea, încerca să aline cât putea de mult suferința familiilor celor care se aflau la granița dintre viață și moarte.

NU A AVUT DELOC O MISIUNE UȘOARĂ A știut să se apropie de bolnavi, le-a înțeles stările de anxietate, spune dr. Gherghina. Tot el a precizat că ”nu ar fi putut să obțină rezultate bune fără sprijinul echipei, întregului personal al ATI, fără ajutorul asistenților medicali cu care lucra și pe care-i respecta foarte mult”. Dr. Nicolae Gheorghe avea numai cuvinte de laudă la adresa personalului medical, în general la adresa colegilor. Își dorea să formeze adevărați profesioniști și a reușit. Spunea că medicul are un cuvânt important de spus, că medicul este important în ceea ce privește salvarea bolnavului, dar că tot Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. I-a fost aproape imposibil să vorbească într-un interviu acordat în ”Telegraf”, în 2009, atunci când lipsurile din secție nu făceau altceva decât să le pună viața în pericol bolnavilor. Atunci, medicul-şef preciza că, din cauza dotărilor precare și insuficiente, în mod cert va fi nevoit să refuze unii pacienţi. „Eşti obligat să alegi... Dacă nu ai ce-ţi trebuie, ce faci?”, întreba medicul. Pentru medici au fost clipe grele, dar totul s-a rezolvat, într-un final. Lucrurile au fost puse la punct, Secția ATI are acum tot ce-i trebuie. Acum, cel mai mult contează munca și dăruirea personalului medical. Clinica ATI a avut și are adevărați profesioniști.

”DIN PĂCATE, TOȚI SUNTEM MURITORI” Pe 4 iulie 2015, într-un amplu articol din ”Telegraf”, în care anunțam trecerea în neființă a părintelui anesteziei și terapiei intensive moderne din România (prof. univ. dr. Dan Tulbure), dr. Nicolae Gheorghe, cu lacrimi în ochi, a adus cuvinte emoționante. ”A fost un anestezist de excepție. A fost cel care a ajutat în mare parte la dezvoltarea școlii de anestezie din România. Din păcate, toți suntem muritori, nu avem ce face. Mi-a părut foarte rău când am aflat vestea. Am avut și am o stimă deosebită pentru cel care a fost prof. dr. Tulbure”, a declarat atunci, pentru ”Telegraf”, fostul șef al Secției ATI Constanța.

Conducerea SCJU alături de colegi deplâng moartea fulgerătoare și sunt alături de familie. Dumnezeu să-l ierte!

Dr. Nicolae Gheorghe s-a născut pe 14 aprilie 1947. Prima dată a venit în SCJU Constanța ca medic rezident, în anul 1980. După 11 ani, a fost șef de secție cu derogare. De doi ani ieșise la pensie, dar a continuat să profeseze în două unități medicale private. Acum două luni, a decis să ia o pauză. S-a dedicat ”profesiei” de bunic. Are un băiat, medic stomatolog, care i-a dăruit un superb nepot.

Astăzi, trupul neînsuflețit al dr. Nicolae Gheorghe va fi adus la Constanța și va fi depus la Cimitirul Nou.