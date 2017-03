A murit una din membrele trupei Sister Sledge

Joni Sledge, cântăreața faimoasă pentru binecunoscutul imn disco "We Are Family", a murit la vârsta de 60 de ani. Sledge, care a format trupa Sister Sledge alături de cele trei surori ale sale in anul 1971, a fost găsită fără semne vitale de către un prieten, în casa sa din Phoenix, Arizona.

Aceasta nu era bolnavă, iar cauza decesului este necunoscută. În urma lui Sledge rămâne fiul său, informează bbc.com.

Ultimul concert susținut de artistă alături de trupa sa a fost în luna octombrie.

Moartea sa a fost anunțată pe rețelele de socializarea sâmbătă - la o săptămână înainte ca trupa să cânte în Los Angeles.

"Ieri, stupoarea a lovit familia noastră", au transmis membrii familiei cântăreței într-un comunicat postat pe Facebook.

"Suntem întristați să vă informăm că sora, mama, mătușa, nepoata și verișoara noastră, Joni, a murit ieri. Suntem îndurerați și ne lipsește candoarea, prezența ei, și sinceritatea cu care iubea și accepta viața."

În afara unei nominalizări Grammy pentru hitul "We Are Family", care s-a vândut în peste un milion de copii după ce a fost lansat în 1978, trupa mai este cunoscută pentru melodii precum "He's the Greatest Dancer", "Lost in the Music" și pentru un cover al Motown, "My Guy".

Trupa Sister Sledge a cântat hitul "We Are Family" și pentru Papa Francisc, în 2015.

Surorile sister Sledge provin dintr-o familie de artiști, mama acestora fiind actriță, iar tatăl vedetă pe Broadway, precum și o bunică, cântăreață de operă.

Acestea au cântat de mici, Joni Sledge declarând într-un interviu pentru BBC din anul 2105: "Nu-mi pot aduce aminte când n-am cântat"

Cu toate acestea, surorile Sledge nu au rămas împreună în cariera lor muzicală. Trupa a devenit trio după ce Kathy Sledge a părăsit formația în 1989.