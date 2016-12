A murit una dintre legendele curentului punk

Promotorul muzical new-yorkez Marty Thau, susţinător al curentului muzical punk, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, din cauza unei insuficienţe renale. Marty Thau, care a lansat şi impresariat trupele punk New York Dolls şi Suicide, a încetat din viaţă la reşedinţa sa din Petersburg, statul Virginia.

Marty Thau şi-a început cariera ca manager al cântăreţului Tony Orlando, iar apoi a colaborat cu studioul lui Neil Bogart, Cameo-Parkway Records, din Pennsylvania. A rămas alături de Neil Bogart când acesta şi-a vândut studioul lui Allen Klein, în 1968, şi au creat împreună Buddah Records. Pe măsură ce muzica punk câştiga din ce în ce mai mult teren la mijlocul anilor '70, Marty Thau a lansat casa de discuri Red Star Records, unde înregistrau artişti precum Suicide, The Real Kids, The Fleshtones sau Richard Hell. Marty Thau a produs şi o serie de înregistrări demo pentru Blondie şi The Ramones.