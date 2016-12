A murit una dintre vocile păpuşilor Muppets

Actorul John Henson, fiul creatorului păpuşilor Muppets şi al serialului de succes „Sesame Street“, Jim Henson, a murit la vârsta de 48 de ani, din cauza unui infarct, vineri. Potrivit realitatea.net, The Jim Henson Company a confirmat vestea sâmbătă, pe pagina de Facebook a companiei. „Cu mare tristeţe confirmăm că John Henson, fiul lui Jim şi Jane Henson şi frate al Lisei, al lui Cheryl, Brian şi Heather, a murit la vârsta de 48 de ani, din cauza unui infarct masiv, vineri, 14 februarie, în timp ce se afla acasă cu fiica sa. John a fost acţionar şi membru al comitetului de conducere al The Jim Henson Company“, se arată în comunicatul de pe pagina de Facebook a companiei. Fanii păpuşilor Muppets îl cunoşteau pe John după vocea sa, pe care şi-o împrumutase personajului Sweetums, un căpcăun uriaş şi păros. John a lucrat, de altfel, la mai multe filme ale francizei de succes „The Muppets“, printre care se numără „Păpuşile Muppets şi insula comorilor / Muppet Treasure Island“, „Muppets în spaţiu / Muppets from Space“ sau „Muppets şi vrăjitorul din Oz / The Muppets' Wizard of Oz“. După moartea lui Jim Henson, în 1990, un mare număr dintre rudele acestuia i-au dus mai departe moştenirea. Lisa, fiica sa, este directorul executiv al companiei, iar Brian, fratele acesteia, este preşedinte.